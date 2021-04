Ultime Notizie » A che ora gioca il Milan Oggi » MILAN GENOA Live Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV

Milan Genoa Live Streaming Gratis e Diretta TV. Lunch match della 31a giornata di Serie A: si gioca alle ore 12:30 italiane di oggi di domenica 18 aprile 2021 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano), a porte chiuse. Il Milan di Stefano Pioli, 2° in classifica con 63 punti (19V 6N 5P)e con un vantaggio di una lunghezza sulla Juventus terza con 62, affronta il Genoa di Davide Ballardini, 13° posto a quota 32 punti (7V 11N 12P) e a pari merito con lo Spezia. Pioli: “Vogliamo tornare a vincere a San Siro. Mandzukic può dare tanto”.

Il Milan non è riuscito a trovare il successo in quattro delle ultime sette gare interne contro il Genoa in Serie A (2N, 2P), perdendo in quella più recente (1-2, marzo 2020). Solo una volta il Grifone ha vinto due trasferte di fila contro i rossoneri nel torneo (prime due sfide tra il 1930 e il 1931). Andiamo a scoprire dove vedere Milan Genoa streaming e tv.

Milan Genoa Diretta: Canale TV e dove vederla

Milan Genoa diretta tv su DAZN. La partita sarà anche disponibile al canale DAZN1 al 209 del decoder Sky per i clienti che hanno sottoscritto l'offerta.

Dove vedere Milan Genoa Live Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Milan Genoa live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la relativa app, su smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito da PC o notebook. Match online a pagamento per tutti anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Milan Genoa non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Milan Genoa Streaming Live: ultime notizie formazioni



Il Milan ha vinto tutte e cinque le partite di Serie A in cui Ante Rebić è riuscito a segnare, tre volte primo marcatore della sua squadra. Mattia Destro ha un simile impatto per il Genoa, avendo segnato il primo gol della sua squadra in sette delle otto partite di campionato stagionali in cui lui è riuscito a segnare (5 vittorie, 3 pareggi). Tre dei suoi ultimi quattro gol sono stati gol di apertura e sono arrivati nei primi 25 minuti di gioco. Statistica in evidenza: ben 22 (81,48%) dei 27 scontri diretti precedenti in Serie A giocati in questo secolo finora hanno visto meno di 1,5 gol nel corso del primo tempo.

⚽ Queste le probabili formazioni di Milan Genoa

Leao prende il posto dello squalificato Ibra. Sulla trequarti tocca a Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic, ma Hauge, Diaz e Krunic scalpitano. In difesa ancora ballottaggio Dalot più di Kalulu. Goldaniga in difesa al posto dello squalificato Criscito. Rientra Strootman, che dovrebbe far accomodare in panchina Rovella. Zappacosta out per infortunio e Czyborra non ancora al meglio, a sinistra potrebbe agire Ghiglione. Soliti dubbi in avanti: Destro e Scamacca sembrano in vantaggio su Pandev, Shomurodov e Pjaca.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. Allenatore Stefano Pioli. Ibrahimovic squalificato. Indisponibili: Calabria, Maldini, Romagnoli.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Zajc, Behrami, Strootman, Czyborra; Destro, Scamacca. Allenatore Davide Ballardini. Squalificati: Criscito. Indisponibili: Pellegrini, Zappacosta.

Arbitro Calvarese.