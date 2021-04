Ultime Notizie » Diretta Milan Sassuolo » Serie A, colpo del Sassuolo a San Siro: 1-2 sul Milan, tra poco Juve-Parma

DIRETTA MILAN – Colpaccio del Sassuolo nella 32a giornata di Serie A: I neroverdi si impongono con il risultato di 2-1 in rimonta sul Milan, con una doppietta (in 7 minuti) del subentrato Giacomo Raspadori. Brusco stop per i rossoneri che vedono in pericolo il secondo posto e vedono complicarsi così la corsa alla Champions. Tra poco Juve-Parma. Nel giorno in cui anche il club rossonero ha abbandonato il progetto Superlega, il Milan frena e resta a +2 sull’Atalanta, che domani sul campo della Roma potrebbe scavalcarlo e prendersi il secondo posto.

Milan-Sassuolo risultato esatto finale 1-2

Marcatori gol: 30′ Calhanoglu (M), 76′ e 83′ Raspadori (S).

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Kessiè, Meitè; Saelemaekers, Calhanoglu (73′ Krunic), Rebic (73′ Mandzukic); Leao. Allenatore Pioli.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Muldur (63′ Toljan), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang (72′ Maxime Lopez), Locatelli; Berardi, Djuricic (63′ Traorè), Boga; Defrel (63′ Raspadori). Allenatore De Zerbi.

Ammoniti: Djuricic (S).