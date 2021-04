Ultime Notizie » Inter » Risultati Serie A: la Juventus guadagna su Milan e Inter, domani Roma-Atalanta

DIRETTA CALCIO – La capolista Inter pareggia in casa dello Spezia (1-1) e la Juventus vince in rimonta sul Parma allo Stadium (3-1) nella 32a giornata di Serie A. Con la sconfitta del Milan in casa contro il Sassuolo i nerazzurri (76) allungano a +10 dai rossoneri (66) ai quali si avvicina la Vecchia Signora (65) adesso a -1 dal secondo posto. Domani sera nel posticipo l’Atalanta (64) gioca all’Olimpico contro la Roma (54) e vincendo scavalcherà Milan e Juventus collocandosi al secondo posto.

Juventus-Parma risultato esatto finale 3-1

Marcatori gol: 25′ Brugman (P), 43′ e 47′ Alex Sandro (J), 68′ De Ligt (J).

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado (4′ Ramsey), Bentancur (74′ Rabiot), Arthur (87′ Bernardeschi), McKennie (74′ Kulusevski); Dybala (84′ Morata), Ronaldo. All. Pirlo

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella (81′ Busi); Grassi, Brugman (71′ Hernani), Kurtic; Man (81′ Karamoh), Pellè (61′ Cornelius), Gervinho (62′ Mihaila). All. D’Aversa.

Ammoniti: McKennie, Hernani, Karamoh, Ronaldo.

Spezia-Inter risultato esatto finale 1-1

Marcatori gol: 12′ Farias (S), 39′ Perisic (I).

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer (46′ Vignali), Ismajli, Terzi, Marchizza (78′ Dell’Orco); Maggiore (84′ Leo Sena), Ricci, Estevez; Agudelo, Piccoli (62′ Galabinov), Farias (78′ Gyasi). All. Italiano.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (73′ Sanchez), Perisic (73′ Young); Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

Ammoniti: Marchizza (S), Ricci (S).

Tutti i risultati della 32a giornata di Serie A

Verona-Fiorentina 1-2 (giocata martedì)

Milan-Sassuolo 1-2 (giocata alle 18:30)

Bologna-Torino 1-1

Crotone-Sampdoria 0-1

Genoa-Benevento 2-2

Juventus-Parma 3-1

Spezia-Inter 1-1

Udinese-Cagliari 0-1

Roma-Atalanta giovedì alle 18:30 in diretta streaming su DAZN

Napoli-Lazio giovedì alle 20:45 in diretta streaming con Sky