Risultati Serie A: vince solo il Milan (a valanga) negli anticipi del sabato.

DIRETTA CALCIO – La 34a giornata di Serie A è iniziata sabato con tre anticipi nei quali ha vinto solamente il Milan di Pioli, contro il Bologna in un San Siro deserto, risultato finale 5-1. Rossoneri sesti in classifica con 56 punti: +3 dal Napoli (53) impegnato domani pomenriggio in casa contro l’Udinese e -1 dalla Roma (57, quinta) che gioca domani sera all’Olimpico contro l’Inter di Conte.

Il tabellino di Milan-Bologna 5-1

Marcatori Gol: 10′ Saelemaekers (M), 24′ Calhanoglu (M), 44′ Tomiyasu (B), 49′ Bennacer (M), 57′ Rebic (M), 90’+2′ Calabria (M).

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernández; Kessie, Bennacer (Dal 78′ Biglia); Saelemaekers (Dal 62′ Krunic), Çalhanoğlu (Dal 62′ Bonaventura), Rebić; Ibrahimović (Dal 62′ Leao). Allenatore Stefano Pioli.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu (Dal 59′ Mbaye), Danilo (Dal 59′ Corbo), Denswil, Dijks; Soriano (Dal 74′ Svanberg), Poli, Domínguez (Dal 59′ Baldursson); Orsolini (Dal 74′ Skov Olsen), Santander, Sansone. Allenatore Mihajlović.

Arbitro: Massa di Imperia. Ammoniti: Dijks, Kjaer, Saelemaekers.

Le parole del giocatore rossonero Ismael Bennacer dopo la vittoria ai microfoni di Dazn: “Avrei preferito il primo gol con i tifosi. Ma è ugualmente importante. Ma ora non devo fermarmi e devo continuare ad aiutare la squadra (…) Sono cresciuto tanto soprattutto dal punto di vista della posizione.

Sto imparando ad essere più vicino all’area di rigore quando attacchiamo”, ha concluso il centrocampista ai microfoni di Dazn.

Le dichiarazioni ai microfoni di Dazn dell’attaccante rossonero Hakan Calhanoglu a proposito di Stefano Pioli dopo la vittoria: “Gioco per Pioli. Il mister è una persona importante e sono contento di averlo. Mi ha permesso di cambiare come giocatore e come persona (…) Questo gruppo è da confermare per la prossima stagione. Oggi abbiamo mostrato il nostro cuore e la nostra mentalità contro una squadra forte. Sono contento per la prestazione. Voglio continuare così ed è importante che la squadra giochi come un collettivo”.

Video Highlights Milan-Bologna 5-1

Gli altri risultati degli anticipi della 34a giornata di Serie A

Prima del match delle 21:45 dei rossoneri si erano giocate Verona-Atalanta alle 17:15 e Cagliari-Sassuolo alle 19:30. Entrambe le partite sono terminate 1-1.

Il Verona di Juric ferma i ragazzi terribili dell’Atalanta di Gasperini. Al Bentegodi finisce 1-1: a Zapata (50′) risponde Pessina (59′) e bergamaschi momentaneamente secondi a -6 dalla Juventus insieme all’Inter con 71 punti. Domenica sera c’è Roma-Inter e lunedì sera il posticipo Juventus-Lazio.

Nel confronto tra Cagliari e Sassuolo, passa in vantaggio la squadra emiliana al 12′ con Caputo, che viene raggiunta dal Cagliari, in 10 dopo l’espulsione di Carboni al 48′, al 63′ con Joao Pedro.