Cagliari Sassuolo Streaming Gratis e Diretta TV. Cagliari Sassuolo scendono in campo alle 19:30 per la 34a giornata di campionato. I sardi vengono dalla scoppola subita a Marassi per mano della Sampdoria, sono fermi a quota 41 punti e cercano la vittoria per concludere al meglio una stagione che ha oramai poco da dire ai ragazzi di Walter Zenga. Ottimo periodo di forma invece per gli emiliani, ottavi a quota 47 e protagonisti di uno spettacolare 3-3 con la Juventus e lanciati verso l’inseguimento del sogno Europa league. Andiamo a scoprire dove vedere Cagliari Sassuolo streaming e diretta tv.

Dove vedere Cagliari Sassuolo Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Cagliari Sassuolo ⚽ in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

La partita non viene trasmessa

Cagliari Sassuolo in diretta streaming su SkyGo, gratis per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per coloro che non sono abbonati, il servizio streaming è a pagamento.

Cagliari Sassuolo Probabili Formazioni.



Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Carboni, Klavan; Mattiello, Nandez, Birsa, Rog, Lykogiannis; Simeone, João Pedro. Allenatore Zenga. Squalificati: Ionita. Indisponibili: Nainggolan, Oliva, Pavoletti, Luca Pellegrini.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Djuricic; Haraslin, Traoré, Boga; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: Berardi, Bourabia, Magnanelli. Indisponibili: Defrel, Obiang, Rogerio, Romagna, Toljan.

Francesco Caputo é l’unico attaccante di Serie A che dopo il lockdown ha segnato almeno tre gol e fornito almeno tre assist. L’attaccante del Cagliari Giovanni Simeone ha giocato la sua prima partita di Serie A nel settembre 2016 contro il Sassuolo, con la maglia del Genoa. L’attaccante del Sassuolo Gregoire Defrel ha esordito nel massimo campionato italiano proprio contro il Cagliari, nel maggio 2011 (sua unica presenza con la maglia del Parma).