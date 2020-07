Verona Atalanta Streaming Gratis e Diretta TV. Verona Atalanta si affrontano alle 17:15 di oggi in apertura della 34a giornata di Serie A. Gli scaligeri sono reduci dalla sconfitta dell’Olimpico dello scorso turno di campionato, 2-1 il finale per la Roma, e cercano la vittoria per provare un inserimento in extremis nella lotta per l’Europa league. I nerazzurri invece vengono dal 6-2 tennistico ai danni del Brescia grazie al quale sono saliti a quota 70 scavalcando la Lazio, a -7 dall Juventus che proveranno ad agganciare finché la matematica terrà viva la speranza. Andiamo a scoprire dove vedere Verona Atalanta streaming e diretta tv.

Verona Atalanta ⚽ in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Verona Atalanta in diretta streaming su Sky Go, gratis per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per coloro che non sono abbonati, il servizio streaming è a pagamento.

Verona Atalanta Probabili Formazioni.



Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Adjapong, Bocchetti, Danzi, Dawidowicz, Kumbulla, Pazzini.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ilicic.

Le squadre dell’allenatore Ivan Juric hanno perso entrambe le sfide contro l’Atalanta in Serie A, sempre però in trasferta. Con il gol contro la Roma, Matteo Pessina è arrivato a quota sei reti in questo campionato. Escludendo i rigori, nessun centrocampista del Verona ha fatto meglio in una singola Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Dal suo arrivo all’Atalanta, Josip Ilicic ha realizzato quattro gol in tre sfide di Serie A contro il Verona, inclusa una tripletta nel 5-0 finale del marzo 2018.