Milan Bologna Streaming Gratis e Diretta TV. Alle 21:45 di questa sera, si affrontano a San Siro Milan Bologna per la 34a giornata di serie A. I rossoneri, alla seconda partita casalinga consecutiva dopo la brillante vittoria per 3-1 sul Parma, vogliono i 3 punti per lanciare l’inseguimento al quinto posto al momento occupato dalla Roma. I felsinei invece vengono dal buon 1-1 casalingo col Napoli, grazie al quale sono saliti a quota 43 e puntano ad un finale di stagione che certifichi un’ottima annata per Mihajlovic e compagni. Andiamo a scoprire dove vedere Milan Bologna streaming e diretta tv.

Milan Bologna ⚽ in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Milan Bologna in diretta streaming su DAZN, gratis per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per coloro che non sono abbonati, il servizio streaming è a pagamento.

Milan Bologna Probabili Formazioni.



Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Bonaventura, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Castillejo, Leo Duarte, Musacchio, Paquetá.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bani, Schouten.

Giacomo Bonaventura ha segnato quattro gol in quattro gare di campionato contro il Bologna con la maglia del Milan (tutte nelle ultime tre presenze). Contro nessuna squadra ha realizzato più gol nella sua esperienza in rossonero. L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha preso parte a cinque reti nelle sue ultime cinque sfide contro il Bologna in Serie A (quattro gol e un assist). L’attaccante del Bologna Nicola Sansone ha segnato quattro gol in nove gare contro il Milan in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio (l’altra squadra a quattro é l’Inter): in generale ha realizzato quattro gol al Meazza, secondo stadio preferito dopo il Mapei Stadium (10 reti).