DIRETTA MOTOGP – Inizia il motomondiale 2020 dopo lo stop forzato dalla pandemia coronavirus. in pista i protagonisti di sempre: il campione del mondo Marc Marquez, seguito dalle Yamaha di Maverick Vinales e Fabio Quartararo, mentre Andrea Dovizioso con la sua Ducati parte con qualche dubbio in più. Non ci si può dimenticare di Valentino Rossi pronto per l’ultimo anno con la Yamaha ufficiale. Scopri dove vedere il Gran Premio di Spagna di MotoGP 2020 in diretta tv e streaming.

MotoGP, GP Spagna 2020: orario programma

La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna è prevista per venerdì 17 luglio sul tracciato di Jerez de la Frontera, pronto ad ospitare un doppio appuntamento iridato a porte chiuse.

Dove vedere GP Spagna MotoGP Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta



Prove libere 1 alle ore 9:55 e prove libere 2 alle ore 14:10. Il programma prosegue sabato 18 luglio con le prove libere 3 alle ore 9:55. Alle ore 13:30 le prove libere 4 e subito dopo, alle ore 14:10, le qualifiche per decidere. Alle ore 14:00 di domenica 19 luglio la, dopo il Warm Up del mattino (ore 9:20).

Il Gran Premio di Spagna di MotoGP 2020, viene trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming live su skysport.it. Per computer, tablet e smartphone, c’è a disposizione il video streaming con l’app Sky Go (gratis per gli utenti abilitati). A pagamento per tutti c’è invece Now TV, la internet tv di Sky, e DAZN. Su TV8 sarà possibile seguire in chiaro una sintesi delle qualifiche in differita e la gara.