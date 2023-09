Ultime Notizie » Come vedere Real Sociedad Inter Streaming » Real Sociedad-Inter Streaming Gratis, come vedere Diretta TV Oggi su Amazon Prime Video

Dove vedere Real Sociedad-Inter Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 21 italiane per la gara d’esordio nel Gruppo D di UEFA Champions League 2023-24. Dopo quasi dieci anni di assenza, la Real Sociedad si qualifica per la UEFA Champions League e affronta l’Inter nella prima giornata. La Real Sociedad ha avuto un inizio difficile nella competizione nazionale, ma spera che la fase continentale porti maggior successo. Tuttavia, le prestazioni passate della squadra non sono state positive. Al contrario, l’Inter ha un record impressionante sia in campionato che in UCL, ma ha ancora fresca nella memoria la sconfitta nella finale della scorsa stagione. Nonostante ciò, l’Inter è in ottima forma e cercherà di migliorare il suo record in trasferta in Spagna. Di seguito le informazioni per vedere la partita Real Sociedad-Inter in video streaming gratis e diretta live tv.

Real Sociedad-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

Nella squadra della Real Sociedad non saranno presenti l’ex giocatore del Milan André Silva, così come il difensore Elustondo e l’attaccante Carlos Fernandez. L’allenatore Inzaghi dovrà fare a meno di Cuadrado e soprattutto di Calhanoglu, che è fermo a causa di un affaticamento all’adduttore della coscia sinistra. Al suo posto, Asllani giocherà come regista. Il difensore Pavard è pronto per il suo primo match. Potrebbe esserci de Vrij al posto di Acerbi.

⚽ Le probabili formazioni di Real Sociedad-Inter

REAL SOCIEDAD (4-3-3) – Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Merino, Zubimendi, Méndez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. Allenatore Alguacil.

INTER (3-5-2) – Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore Simone Inzaghi.

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)

Dove vedere Real Sociedad-Inter in TV

Real Sociedad-Inter diretta in esclusiva dallo stadio municipale Anoeta (noto anche come Reale Arena per motivi di sponsorizzazione), sito nella città di San Sebastian, su Prime Video con

Real Sociedad-Inter Streaming Gratis

commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini con commento tecnico dell’ex Milan Massimo Ambrosini.

Real Sociedad-Inter streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile con abbonamento annuali o mensili. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Se hai dato disdetta ricorda che la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative per vedere Real Sociedad-Inter in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Real Sociedad-Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.