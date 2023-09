Ultime Notizie » Braga Napoli » Calcio TV: Real Sociedad-Inter Streaming, Braga-Napoli Gratis, dove vedere Partite Oggi. Stasera Bayern-Manchester United

Dove vedere in streaming e tv le partite di calcio oggi mercoledì 20 settembre 2023. Continua la Champions League nella sua prima giornata della fase a gironi, in campo anche le italiane Inter e Napoli. In evidenza Real Madrid-Union Berlino, Real Sociedad-Inter, Braga-Napoli e Bayern-Manchester United. Di seguito orario d’inizio, ultime notizie formazioni, canale tv, e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

16:00 Lilla-Olimpia Lubiana (Conference League) – Sky Sport (Canale 252)

18:30 Pro Vercelli-Pro Sesto (Serie C) – Sky Sport Calcio

18:30 Albinoleffe-Pro Patria (Serie C) – Sky Sport (Canale 255)

18:30 Trento-Legnago (Serie C) – Sky Sport (Canale 256)

18:30 Arzignano-Alessandria (Serie C) – Sky Sport (Canale 257)

18:30 Lumezzane-Fiorenzuola (Serie C) – Sky Sport (Canale 258)

18:30 Torres-Carrarese (Serie C) – Sky Sport (Canale 259)

18:45 Diretta Goal Champions League – Sky Sport (Canale 251) e Infinity+

18:45 Diretta Real Madrid-Union Berlino Streaming (Champions League) – Sky Sport Arena, Sky Sport (Canale 253) e Infinity+

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti gioca contro l’Union Berlino (dove gioca l’ex Juve Bonucci) nella prima giornata del Gruppo C della Champions League. Il Napoli osserva la partita in quanto è nello stesso girone dei Blancos e dei tedeschi insieme al Braga. Leonardo Bonucci cerca di riscattarsi e trovare continuità nel nuovo club, mentre l’Union Berlino ha anche il calciatore italiano Robin Gosens nella squadra. Diretta Real Madrid-Union Berlino Streaming su Sky Sport Arena, Sky Sport (Canale 253) e Infinity+.

18:45 Galatasaray-Copenhagen (Champions League) – Sky Sport Max, Sky Sport (Canale 254) e Infinity+

20:45 Virtus Verona-Vicenza (Serie C) – Sky Sport Calcio

20:45 Giana Erminio-Mantova (Serie C) – Sky Sport (Canale 257)

20:45 Mantova-Novara (Serie C) – Sky Sport (Canale 258)

20:45 Renate-Atalanta U23 (Serie C) – Sky Sport (Canale 259)

21:00 Diretta Real Sociedad-Inter Streaming (Champions League) – Amazon Prime Video

L’Inter è stata sorteggiata nel Gruppo D della Champions League insieme a Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. Il primo incontro sarà contro il Real Sociedad in Spagna. Le due squadre si sono già affrontate in passato con la vittoria dell’Inter. Diretta Real Sociedad-Inter Streaming in esclusiva con Amazon Prime Video.

21:00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport (Canale 251) e Infinity+

21:00 Diretta Braga-Napoli Streaming (Champions League) – Sky Sport Uno, Sky Sport (Canale 252) e Infinity+

Il Napoli inizia il suo percorso nella Champions League sfidando il Braga.

21:00 Diretta Bayern-Manchester United Streaming (Champions League) – Sky Sport Arena, Sky Sport (Canale 253), Sky Sport 4K e Infinity+

Nel Gruppo C, insieme al Real Madrid e all’Union Berlino, il Napoli deve dimenticare un avvio poco convincente in Serie A. Dopo il pareggio contro il Genoa, gli azzurri sono pronti per la loro prima partita europea.con Sky Sport Uno, Sky Sport (Canale 252) e Infinity+.

Il Bayern Monaco e il Manchester United si preparano a giocare una partita di Champions League. Entrambe le squadre hanno avuto un inizio di stagione altalenante, con il Bayern che ha perso la Supercoppa di Germania e il Manchester United che ha perso tre delle prime cinque partite di Premier League. Entrambe le squadre sono nel gruppo A della Champions League insieme a Copenhagen e Galatasaray. Diretta Bayern-Manchester United Streaming su Sky Sport Arena, Sky Sport (Canale 253), Sky Sport 4K e Infinity+

21:00 Arsenal-Psv (Champions League) – Sky Sport Max, Sky Sport (Canale 254) e Infinity+

21:00 Benfica-Salisburgo (Champions League) – Sky Sport (Canale 255) e Infinity+

21:00 Siviglia-Lens (Champions League) – Sky Sport (Canale 256) e Infinity+

23:30 Estudiantes-San Lorenzo (Campionato Argentino) – Solocalcio, Onefootball e Mola

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Streaming Calcio Gratis e Internet TV



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il link streaming Rojadirecta TV è illegale.