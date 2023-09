Ultime Notizie » Braga » Braga-Napoli Streaming Gratis, dove vedere Champions League Diretta TV

Dove vedere Braga-Napoli Streaming Gratis. Esordio del Napoli di Rudi Garcia nella nuova edizione della UEFA Champions League per mercoledì 20 settembre alle ore 21:00 italiane all’Estadio Municipal de Braga in Portogallo) contro la formazione locale, per il primo turno del Girone C (assieme a Real Madrid e Union Berlino).

Il Napoli affronterà il Braga per la prima volta in una partita ufficiale. Il Braga ha perso le ultime quattro partite contro squadre italiane, mentre il Napoli ha vinto le ultime due partite contro squadre portoghesi. Entrambe le squadre hanno avuto prestazioni altalenanti nelle competizioni europee, ma il Napoli ha raggiunto i quarti di finale della scorsa stagione di Champions League. Victor Osimhen del Napoli è in forma, avendo segnato quattro gol nelle ultime tre partite di Champions League. Di seguito le probabili formazioni e le informazioni per vedere Braga-Napoli streaming gratis e diretta video tv.

Braga-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

BRAGA (4-2-3-1) – Matheus; Gomez, José Fonte, Niakaté, Marin; Vitor Carvalho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz. Allenatore Artur Jorge.

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia.

Arbitro: Serdar Gözübüyük (Paesi Bassi).

Braga-Napoli in TV



Diretta Braga-Napoli tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252).

Braga-Napoli Streaming Gratis in italiano



Braga-Napoli streaming gratis per i soli abbonati con Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky, fruibile su pc, smartphone e tablet. Ulteriore opzione con NOW, acquistando il pacchetto “Calcio e Sport” che consentirà di avviare la visione dell’evento. Evento streaming anche su Infinity+, attivabile al costo di 7,99€ al mese.

Alternative per vedere Braga-Napoli Streaming Gratis Online

Alternative per vedere Braga-Napoli non ce ne sono. I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come TuttoSport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.