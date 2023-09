Ultime Notizie » 21 settembre » Cosa si festeggia il 21 settembre

Per rafforzare gli ideali di pace, attraverso l’osservazione di 24 ore di non violenza e di cessate il fuoco, secondo le Nazioni Unite, ogni anno il 21 settembre si celebra la Giornata Internazionale della Pace in tutto il mondo. Quest’anno 2023 il tema è “Azioni per la pace: la nostra ambizione per i #GlobalGoals”.

La celebrazione risale al 1981, quando l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) stabilì questa data, in coincidenza con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (UDHR), che afferma all’articolo 3 che “ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua persona”.

Sono state queste parole a gettare le basi per la libertà, la giustizia e la pace nel mondo, anche se nel corso degli anni la violenza è aumentata e la pace è sempre più difficile da raggiungere, anche se è stato l’orrore della guerra a dare origine alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Fu nel 2001 che le Nazioni Unite proposero di designare questa giornata come una giornata di non violenza e cessate il fuoco.

Ricordiamoci che la violenza armata non è l’unico tipo di violenza esistente, motivo per cui le Nazioni Unite esortano i cittadini di tutto il mondo a intraprendere piccole azioni per promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti quando sorgono disaccordi nel loro ambiente.

Dall’istruzione alle arti, dalla giustizia sociale allo sport, dalla salute all’ambiente, dalle questioni di vicinato al servizio agli altri, ci sono molti modi per partecipare alla Giornata della Pace!