Dove vedere Real Madrid-Manchester City Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano questa sera alle 21 per la partita di ritorno delle semifinali di UEFA Champions League. Chi tra Ancelotti e Guardiola riuscirà ad andare a giocare la Finale di Parigi contro il Liverpool che ieri sera ha eliminato il Villarreal? I Citizens Campioni d’Inghilterra, che all’andata hanno vinto 4-3, contro i Blancos a caccia della doppietta Liga-Coppa Europea. Emozionante sfida tra titani allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid.

La partita d’andata Manchester City-Real Madrid è stata la seconda semifinale nella storia della Champions League a vedere almeno sette gol dopo Liverpool-Roma 5-2 nella stagione 2017-18.

L’UEFA ha designato l’italiano Daniele Orsato per la sfida del Bernabeu. Ad affiancare l’arbitro italiano ci saranno i guardalinee Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, quarto uomo Davide Massa, VAR Massimiliano Irrati, Assistente VAR Paolo Valeri. Di seguito le informazioni per vedere Real Madrid-Manchester City streaming gratis e diretta video tv.

⚽ Dove vedere Real Madrid-Manchester City Diretta invece di Rojadirecta TV



Real Madrid-Manchester City diretta e esclusiva con Amazon Prime Video, visibile su tutte le smart tv compatibili con l’app della piattaforma, o in alternativa su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console da gioco PlayStation e Xbox, o ancora a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Roku e Apple TV. Sarà Sandro Piccinini a curare la telecronaca, Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

⚽ Real Madrid-Manchester City Streaming Gratis alternativa a RojadirectaTV in italiano



Real Madrid-Manchester City streaming con Prime Video su tablet o smartphone basterà accedere all’evento attraverso l’apposita app compatibile con i sistemi Android e iOS. Per chi invece seguirà la sfida del Santiago Bernabeu su pc e notebook, basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Se il Manchester City si qualifica per la finale, lo farà per la seconda volta consecutiva dopo quella dello scorso anno persa contro il Chelsea.

Real Madrid-Manchester City Streaming Live: ultime notizie formazioni

Il Manchester City ha vinto le ultime tre partite di Champions League contro il Real Madrid: solo due squadre hanno vinto quattro partite consecutive contro i Blancos e sono l’Ajax e il Bayern Monaco. Il Real Madrid è stato eliminato in tutte e cinque le sue precedenti semifinali di Champions League in cui ha perso la partita d’andata.

⚽ Le probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Valverde, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius. Allenatore Carlo Ancelotti.

L’attaccante del Real Madrid Karim Benzema ha segnato nove gol nella fase a eliminazione diretta in Champions League in questa stagione, solo Cristiano Ronaldo nella stagione 2016/17 ha segnato di più (10).

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Gabriel Jesus. Allenatore Pep Guardiola.

Kevin De Bruyne ha fatto registrare 18 assist in Champions League per il Manchester City da quando ha debuttato nella competizione con la maglia dei Citizens.

Arbitro: Daniele Orsato (Italia). Guardalinee: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Quarto uomo: Davide Massa. VAR Massimiliano Irrati. Assistente VAR Paolo Valeri.

Alternativa per vedere Online Real Madrid-Manchester City Streaming Gratis

Alternative per vedere Real Madrid-Manchester City non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana, anche quelli raggiungibili in VPN. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.