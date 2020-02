DIRETTA CALCIO – Con Lione-Juventus e Real Madrid-Manchester City si chiudono le gare di andata degli ottavi di finale di Champions League. Entrambe le partite si giocheranno mercoledì 26 febbraio alle ore 21:00 italiane. Andiamo a scoprire nei dettagli dove vedere Chelsea-Bayern e Lione-Juventus streaming e tv.

Dove vedere Lione-Juventus Streaming e TV.

Lione-Juventus in diretta streaming su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). La partita non verrà trasmessa in chiaro gratis su Canale 5 (Mediaset). È la sesta volta consecutiva che la Juventus raggiunge gli ottavi di finale di Champions: sua striscia più lunga. L’ultima volta che la Juventus non passò il girone è datata dicembre 2013, quando la squadra allora allenata da Antonio Conte si piazzò 3a alle spalle del Real Madrid di Carlo Ancelotti e del Galatasaray di Roberto Mancini. Streaming online con l’app Sky Go.

Il tecnico del Lione, Rudi Garcia: “Missione impossibile? Hanno quasi ragione, ma è il quasi che può fare la differenza. La Juve è strafavorita, sono una grande squadra che ho conosciuto da vicino in Italia: quando sono arrivato io avevano già vinto due Scudetti consecutivi, poi ne hanno conquistati altri sei. La Juve è una grande squadra con grandi giocatori, ancora di più dopo l’ingaggio di Cristiano Ronaldo, un calciatore mondiale. Non sempre però nel calcio vince il migliore”.

Dove vedere Real Madrid-Manchester City Streaming e TV.

Real Madrid-Manchester City in diretta streaming su Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). La partita non verrà trasmessa in chiaro gratis su Canale 5 (Mediaset). Lo Stadio Santiago Bernabéu sarà il teatro della partita di andata degli ottavi Champions Real Madrid-Manchester City. Entrambe le formazioni sono seconde nei rispettivi campionati. E dopo il City il Real, che arriva dalla sconfitta in Liga contro il Levante Valencia, dovrà affrontare il Barcellona nel Clasico di domenica 1 marzo. L’ultima volta che Real-City hanno giocato al Bernabeu, sempre in Champions League, è stato il 4 maggio del 2016: vittoria dei blancos con un autogol di Fernando al 20′. Streaming online con l’app Sky Go.