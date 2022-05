Ultime Notizie » Bitcoin » Proof-of-burn: Perché le criptovalute stanno bruciando e perché è così necessario

Il mondo delle criptovalute non è facile da capire. Anche se è vero che per alcuni aspetti assomiglia al mercato azionario, è necessario comprendere una serie di concetti che gli sono estranei e che sono molto importanti. Uno di questi è il “burning” delle criptovalute, un fenomeno in effetti molto comune per le criptovalute. Spieghiamo qual è il processo e perché è così importante.

C’è un concetto chiave nel denaro reale e tangibile che è l’inflazione. Ciò è causato quando si verifica un aumento del prezzo di servizi e articoli, qualcosa che si traduce nella svalutazione o nella perdita di valore della valuta. Per il mondo delle criptovalute esiste un processo per impedire che ciò accada, che si chiama “burning di criptovalute”, e che è nato a causa di una chiave caratteristica delle criptovalute.

Cos’è il burning delle criptovalute e come si verifica

In parole povere, bruciare criptovalute consiste nel rimuovere un certo numero di monete dalla circolazione. Si potrebbe pensare che questo processo potrebbe non avere senso, dal momento che rimuovendo o distruggendo queste criptovalute ‘butteremmo via’ qualcosa che ha valore, ma la realtà è che è qualcosa di fondamentale. Dobbiamo ricordare che, come regola generale, le criptovalute sono infinite, quindi se tutti estraessimo una criptovaluta da casa, ciò che otterremmo con essa sarebbe renderne ridicolo il valore.

Cos’è il processo Proof-of-burn?

Come si dice, questo processo di burnign consiste nel prendere una quantità finita di una criptovaluta e inviarla a un portafoglio a cui nessuno ha accesso, generalmente noto come “black hole” (o buco nero in italiano). Questo processo, chiamato Proof-of-burn, può essere utilizzato dai miner per accedere alle criptovalute minerarie. Fondamentalmente, ciò che farebbero questi minatori sarebbe bruciare i token per avere accesso e ottenere blocchi a un costo molto inferiore rispetto a quello che avrebbero normalmente.

Vantaggi del bruciare criptovalute

Questo processo di mining è in realtà molto migliore per l’ambiente, poiché quando ci sbarazziamo di una criptovaluta per ottenerne un’altra, difficilmente utilizzeremo energia.

La prima conclusione che si può trarre dal burning di criptovalute è che con essa si distruggerebbe una valuta, come se, ad esempio, prendessimo un mucchio di banconote e le gettassimo nel fuoco. Tuttavia, questa perdita di attività può avere diversi vantaggi che sono fondamentali per il comportamento della valuta sul mercato. La principale e più importante è la possibilità di controllare il valore di questa, arrestando qualsiasi tipo di inflazione o deflazione che la valuta potrebbe subire. Non possiamo perdere di vista il sistema Proof-of-burn di cui abbiamo parlato sopra, un metodo di mining molto più economico.

Inoltre, questa bruciatura di criptovaluta può essere molto utile per gli investitori (non tanto per i trader). Questi, che cercano di mantenere la valuta nei loro portafogli per un lungo periodo di tempo, potrebbero vedere bruciare come un modo per rendere più facile che il valore dei loro portafogli non scenda troppo. Inoltre, questo processo di burning può essere utilizzato anche in determinate occasioni per restituire criptovalute a persone che le hanno perse in transazioni non intenzionali, deviando alcune criptovalute inviate a quei portafogli senza accesso.