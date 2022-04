Ultime Notizie » Liverpool » Champions League Semifinali: Manchester City-Real Madrid e Liverpool-Villarreal

DIRETTA CALCIO – Dopo la doppietta spagnola, mercoledì sera è arrivata quella inglese. Con Villarreal e Real Madrid, in semifinale di Champions League 2021-2022 ci sono anche Liverpool e Manchester City. Al Wanda Metropolitano di Madrid l’Atletico aveva bisogno di pareggiare i conti dopo la sconfitta dell’andata a Manchester (0-1). La squadra del “Cholo” Simeone però non è riuscita a sfondare quella ben organizzata degli uomini di Bep Guardiola. I reds con le riserve ad Anfield concludono il match contro il Benfica con il risultato di 3-3 (andata 1-3 per il Liverpool).

Quando si giocano le semifinale di Champions League

Gol inglesi di Konate e Firmino (doppietta). Per i lusitani a segno Ramos, Yaremchuk e Nunez.

La prima semifinale si giocherà il 26 aprile alle ore 21:00 con Manchester City-Real Madrid, mentre la gara di ritorno si giocherà a Madrid il 4 maggio alla stessa ora.

La seconda semifinale si giocherà il 27 aprile alle ore 21:00 con Liverpool-Villarreal, mentre la gara di ritorno si giocherà in Spagna il 3 maggio alla stessa ora.

La finale di UEFA Champions League 2021-2022 si giocherà allo Stade de France di Saint-Denis sabato 28 maggio.