Dove vedere Manchester City-Real Madrid Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano questa sera alle 21 per la partita di andata delle semifinali di UEFA Champions League. Guardiola contro Ancelotti: chi vincerà il primo round di questa incredibile e spettacolare sfida allo Stadio Etihad? I Citizens Campioni d’Inghilterra contro i Blancos a caccia della doppietta Liga-Coppa Europea.

È il settimo incontro tra Manchester City e Real Madrid in una competizione europea, con i precedenti sei in Champions League dal 2012/13. Dopo non aver vinto nei primi quattro (2 pareggi, 2 sconfitte), i Citizens hanno vinto entrambi gli ottavi di finale contro di loro nel 2019/20. Di seguito le informazioni per vedere Manchester City-Real Madrid streaming gratis e diretta video tv.

Manchester City-Real Madrid diretta sia in chiaro da Mediaset su Canale 5 (canale numero 5 del digitale terrestre), sia da Sky (previo abbonamento) attraverso i canali di Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 4K (canale 213) e infine Sky Sport (canale 251). Il telecronista di Sky per Manchester City-Real Madrid sarà Andrea Marinozzi, con Beppe Bergomi commentatore tecnico. Su Canale 5 saranno Riccardo Trevisani e Massimo Paganin a raccontare la partita.

Manchester City-Real Madrid streaming gratis in chiaro su Mediaset Infinity, mentre gli abbonati di Sky potranno seguire il match attraverso Sky Go. Gara disponibile su spositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, attraverso le apposite app con sistemi Android e iOS. Visione disponibile anche su NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport la possibilità di seguire anche le partite di Champions. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Karim Benzema ha segnato 12 gol in nove partite con il Real Madrid in Champions League in questa stagione, inclusa una tripletta nell’ultima trasferta in Inghilterra contro il Chelsea allo Stamford Bridge. Solo un giocatore ha segnato più gol in trasferta contro avversarie inglesi nella stessa stagione della competizione: Serge Gnabry, sei con il Bayern Monaco nella stagione 2019/2020.

Pep Guardiola (4V) e Carlo Ancelotti (2V) si sono incontrati sei volte. Le quattro vittorie di Guardiola sono state contro l’Everton di Ancelotti in Premier League, mentre i due dell’italiano erano in semifinale di Champions League nel 2013/14, con il Real Madrid che ha battuto il Bayern Monaco 5-0 complessivamente.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Zinchenko, Laporte, Dias, Walker; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Sterling, Foden, Mahrez. Allenatore Pep Guardiola.

Real Madrid (4-3-3): Curtois; Marcelo, Nacho, Militao, Carvajal; Camavinga, Kroos, Modric; Vinicius, Benzema, Valverde. Allenatore Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti ha vinto il 74% delle sue partite alla guida del Real Madrid in Champions League (26/35), la migliore percentuale di qualsiasi allenatore con almeno 20 partite con lo stesso club nella competizione.

Alternative per vedere Manchester City-Real Madrid non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana, anche quelli raggiungibili in VPN. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.