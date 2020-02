DIRETTA TV Oggi Lione-Juventus Streaming, Real Madrid-Manchester City Gratis, dove vedere le partite. Domani Inter-Ludogorets (a porte chiuse).

Dove vedere le partite di calcio in tv Napoli-Barcellona, Chelsea-Bayern Monaco e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

15:00 Sicula Leonzio-Casertana (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Picerno-Catania (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Avellino-Paganese (Serie C) – Eleven Sports.

16:30 Vibonese-Virtus Francavilla (Serie C) – Eleven Sports.

18:30 Teramo-Potenza (Serie C) – Eleven Sports.

18:30 Cavese-Rende (Serie C) – Eleven Sports.

18:30 Bisceglie-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Ternana-Bari (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Catanzaro-Reggina (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Monopoli-Rieti (Serie C) – Eleven Sports.

21:00 Diretta Goal (UEFA Champions League) – Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:00 Diretta Lione-Juventus (UEFA Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Arbitro: J Gil Manzano. La Juventus scende in campo questa sera per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, sul campo dell’Olympique Lione. C’è grande attesa per vedere i bianconeri tornare a giocarsi quello che senza ipocrisie deve considerarsi il vero unico obiettivo stagionale dei ragazzi di Maurizio Sarri; i francesi, dal canto loro, nonostante abbiano superato la prima fase del torneo vivono grosse difficoltà in Ligue1, dove arrancano addirittura all’undicesimo posto.

Diretta Lione-Juventus su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

21:00 Diretta Real Madrid-Manchester City (UEFA Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Arbitro Orsato (Italia). Va in scena al Bernabeu una delle tante sfide stellari di questi ottavi di finale di Champions League, tra Real Madrid e Manchester City. Si affrontano due delle squadre favorite per la vittoria finale, guidate in panchina da due tecnici che sanno come si porta i propri giocatori ad alzare la coppa dalle grandi orecchie: Zidane, tecnico degli spagnoli, vincitore per 3 volte di fila alla guida del Real, e Guardiola, che da mister del Barcellona ha scritto in Champions pagine indimenticabili.

Diretta Real Madrid-Manchester City su Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legale e non con Rojadirecta.



Gli abbonati di SkyGo DAZN Eleven Sports possono vedere le partite gratuitamente. Sky Go è il servizio di streaming di Sky Italia. I canali di SkyGo sono visibili su tutti i dispositivi abilitati come smartphone, tablet e PC. Ricordatevi che quando vi collegate a internet sarebbe bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione. Streaming di Rojadirecta TV: in Italia questo sito è stato dichiarato illegale e quindi è oscurato.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere in diretta: da Gent-Roma a Inter-Ludogorets.

Tra le partite da vedere domani evidenziamo le partite di UEFA Europa League tra cui Gent-Roma in diretta streaming su Sky Sport dalle 18:55 e Inter-Ludogorets a porte chiuse per il coronavirus ma in chiaro su TV8 dalle ore 21. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.