Ultime Notizie » Calcio d'Estate » Real Madrid-Juventus Streaming Gratis, dove Diretta TV

Calcio d’estate: Real Madrid-Juventus streaming e diretta tv. I bianconeri di Max Allegri sfidano stanotte a Los Angeles i Blancos in quella che è l’ultima amichevole della sua tourneé “Soccer Champions Tour” negli Stati Uniti. Allegri: “Contro il Real, in porta, giocherà Perin e debutteranno Vlahovic e McKennie”, e su Angel Di Maria: “Giocatore geniale, dovremo essere bravi a stare al passo con le sue intuizioni”. Andiamo a scoprire dove vedere Real Madrid-Juventus streaming e diretta tv.

Real Madrid-Juventus probabili formazioni

La Vecchia Signora ha battuto 2-0 il Deportivo Guadalajara con le reti di Da Graca e Compagnon, poi ha pareggiato 2-2 contro il Barcellona con le doppiette per Moise Kean e Ousmane Dembélé. I Blancos di Carlo Ancelotti hanno subito la sconfitta per 1-0 nel Clasico contro il Barcellona, con la rete decisiva dell’ex Leeds Raphinha, poi hanno pareggiato per 2-2 contro il Club America.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore Carlo Ancelotti. A disposizione in panchina: Lunin, Canizares, Vallejo, Nacho, Rudiger, Odriozola, Lucas Vazquez, Tchouameni, Ceballos, Camavinga, Hazard, Asensio, Rodrygo, Mariano Diaz, Latasa.

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Soulé; Di Maria, Vlahovic, Cuadrado.

Dove vedere Real Madrid-Juventus in TV

Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Pellegrini, Gatti, Rugani, Rovella, Zakaria, Kean, Aké, Cudrig, Da Graca, Garofani, Barbieri, Compagnon, Fagioli.

Real Madrid-Juventus in tv grazie a DAZN, visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi. La telecronaca in diretta, affidata a Riccardo Mancini, avrà inizio con il via dell’arbitro al Rose Bowl Stadium di Pasadina e che verrà dato alle ore 4:00 italiane di domenica 31 luglio 2022. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Dove vedere Real Madrid-Juventus Streaming

Real Madrid-Juventus streaming online gratis per gli abbonati a DAZN, su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la app per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Come vedere Real Madrid-Juventus streaming gratis alternativa Online



Non ci sono alternative per vedere la partita Real Madrid-Juventus online. Rojadirecta, infatti, è ancora considerata illegale in Italia. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).