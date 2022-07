Ultime Notizie » Abduzione UFO » Ex agente Area 51: “Ho pilotato un UFO e ho viaggiato indietro nel tempo”

L’Area 51 continua con la sua aura di mistero e teorie su diversi eventi controversi sugli alieni. Ora, un ex agente ha confessato di aver pilotato un UFO e di aver viaggiato indietro nel tempo. Si chiama Robert Miller ed è un ex agente che ha lavorato all’interno dell’Area 51. Tuttavia, è meglio conosciuto per tutte le sue ricerche sugli UFO, oltre ad essere stato reclutato dal governo degli Stati Uniti. Tuttavia, pochi sanno che ha confessato di aver pilotato una nave aliena ed è riuscito a viaggiare indietro nel tempo.

Secondo le dichiarazioni di Miller, ha avuto l’opportunità di essere a bordo e gestire una nave aliena. L’UFO è stato pilotato con i suoi pensieri e gli ha persino permesso di viaggiare nel tempo. Miller ha finalmente deciso di rivelare tutta la sua esperienza al mondo perché sentiva che era un errore non dire al mondo la verità sugli esperimenti e sui test UFO che sono stati effettuati dai diversi governi del mondo. In particolare il governo degli Stati Uniti, che lo nasconde da decenni.

L’ex agente ha dichiarato che la nave che aveva pilotato poteva essere attivata solo usando la mente: “Devi immaginare di essere un’estensione del veicolo e di galleggiare insieme ad esso”. Ha anche detto che, dopo poco tempo a bordo dell’UFO, è svenuto. La prossima cosa che seppe? Stava in un ospedale e un uomo si è avvicinato a lui raccontadogli cosa era successo.

Secondo le dichiarazioni di quell’uomo misterioso, l’UFO atterrò e scomparve bruscamente. Hanno sentito un’enorme esplosione nel cuore della notte e, con loro sorpresa, era la stessa nave che era apparsa, schiantandosi esattamente nello stesso punto, ma ore dopo.

Gli scienziati che erano con l’ex agente teorizzarono che l’UFO fosse riuscito a viaggiare nel tempo. Tuttavia, al pilota non è stato presentato alcun tipo di prova relativa a questo incidente.

Non è la prima volta che un ex funzionario del governo, politico o militare, dichiara di aver partecipato a un progetto governativo segreto. Tuttavia, osare dire che è stato in grado di pilotare un UFO e che, grazie ad esso, ha potuto viaggiare nel tempo, è qualcosa che si è visto molto poco in giro… Cosa ne pensi?