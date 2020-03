REAL MADRID BARCELLONA Streaming. Alle 21:00 di oggi di domenica 1° marzo si gioca “El Clasico” Real Madrid Barcellona con diretta tv live streaming sui canali digitali. Si gioca per la 26a giornata di Liga di Spagna.

Quique Setién non ha ancora premuto il tasto in modo che la squadra recuperi il gioco fluido, solido ed efficace, ma proverà di nuovo contro l’eterno rivale dopo il pareggio grigio ma prezioso che i catalani hanno preso contro il Napoli nell’andata degli ottavi di Champions League. L’allenatore del Barcellona potrebbe non avere tre giocatori importanti – Luis Suarez, Ousmane Dembélé e Sergi Roberto – ma sicuramente cisarà Leo Messi e quindi metterà in campo 11 uomini pronti per espugnare El Bernabeu.

Tutto il mondo collegato con il Santiago Bernabéu con la partita che sarà seguita in diretta tv e live streaming da milioni di spettatori.

Real Madrid Barcellona Streaming Gratis: probabili formazioni.



I risultati dello scorso turno, con la vittoria del Barcellona per 5-0 sull’Eibar e la contemporanea sconfitta del Real sul campo del Levante per 1-0, hanno determinato il sorpasso in classifica dei catalani, ora primatisti solitari con 2 punti sui Blancos, i quali perdendo oggi potrebbero compromettere seriamente le chance di conquista del titolo.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos, Isco; Benzema, Vinicius.

FC Barcelona: Ter Stegen; Jordi Alba, Piqué, Umtiti, Semedo; Arthur, Busquets, De Jong; Griezmann, Leo Messi e Braithwaite.

Come vedere Diretta Real Madrid Barcellona Streaming Gratis senza Rojadirecta.



Diretta Real Madrid Barcellona con fischio d’inizio alle ore 21:00 di domenica 1° marzo 2020 con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Match fruibile in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con DAZN, servizio on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Real Madrid Barcellona non verrà trasmessa quindi in diretta in chiaro.

Vedere Real Madrid Barcellona Gratis, le alternative a Rojadirecta.



Il match viene trasmesso anche in live streaming su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta in VPN (info qui) che però in Italia è oscurato perchè considerato illegale. In ogni caso, oltre a Rojadirecta, cercando su Yahoo! Bing o Google la parola chiave “Real Madrid Barcellona Streaming Gratis“, i motori di ricerca vi mostreranno tutti i risultati con i siti web dove vedere la partita gratis online.

Ultima possibilità per vedere Real Madrid Barcellona in diretta streaming attraverso qualche sito internet che permette di vedere i canali italiani dall’estero. Ricerca facilmente ottenibile cercando su Google.