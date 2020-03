Cagliari Roma Streaming Gratis e Diretta TV – Cagliari Roma partita valida per la 26a giornata di Serie A si gioca oggi 1° marzo alle ore 18:00, giornata decimata dai rinvii per l’emergenza coronavirus. I sardi, che vivono un periodo di crisi profonda e che sembra non avere fine, vengono dal match rinviato di Verona a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nord Italia. La Roma è tornata a vincere all’Olimpico dopo oltre due mesi grazie al 4-0 sul Lecce, in virtù del quale i giallorossi hanno consolidato il quinto posto salendo a 42 punti in classifica.

Dove vedere Cagliari Roma Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Cagliari Roma in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e

Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Cagliari Roma in diretta streaming su Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Cagliari Roma non viene trasmessa in chiaro.

Cagliari Roma: probabili formazioni.



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran. Indisponibili: Ceppitelli, Faragò, Pavoletti. Squalificati: Nandez.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Villar; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca. Indisponibili: Pellegrini, Diawara, Zappacosta, Mirante, Pastore, Zaniolo, Veretout. Squalificati: Mancini.