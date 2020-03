Dove vedere le partite di calcio in tv Real Madrid-Barcellona, Cagliari-Roma, Lecce-Atalanta e tutte le altre di oggi domenica 1° marzo 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

Attenzione: La Lega di Serie A ha deciso di rinviare le partite di calcio Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e il big match di domani sera Juventus-Inter, a mercoledì 13 maggio.

12:00 Siviglia-Osasuna (Liga) – Dazn.

14:00 Athletic-Villarreal (Liga) – Dazn.

14:30 Psv-Feyenoord (Eredivisie) – Dazn.

14:30 Foggia-Nardò (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Palermo-Nola (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Turris-Lattedolce (Serie D) – Sportitalia.

15:00 Nantes-Lilla (Ligue 1) – Dazn.

15:00 Diretta Lecce-Atalanta (Serie A) – Sky Sport Serie A, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Arbitro Massa. Scendono in campo alle 15 Lecce e Atalanta, per la 26esima giornata di serie A. I salentini vengono dalla scoppola subita all’Olimpico per mano della Roma, 4-0 il finale, e cercano la vittoria per mantenere a distanza la terzultima posizione di classifica. Rientro in campionato invece per i bergamaschi, al momento quarti con 45 punti e che hanno saltato il match casalingo contro il Sassuolo a causa dell’emergenza sanitaria venutasi a creare in tutto il nord Italia nello scorso fine settimana.

Diretta Lecce Atalanta sui canali tv di Sky Sport Serie A, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Everton-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

15:00 Reggina-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Rieti-Sicula Leonzio (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Rende-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports.

15:30 Lipsia-Bayer L (Bundesliga) – Sky Sport.

15:30 Catania-Vibonese (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports.

16:00 Espanyol-Atletico Madrid (Liga) – Dazn.

17:00 Bordeaux-Nizza (Ligue 1) – Dazn.

17:30 Aston Villa-Manchester City (Finale League Cup) – Dazn.

17:30 Cesena-Rimini (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Bari-Avellino (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Ternana-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Potenza-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Virtus Francavilla-Picerno (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Paganese-Teramo (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Diretta Cagliari-Roma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Di Bello. Cagliari e Roma si affrontano nel match domenicale delle ore 18 per la 26esima giornata di Serie A. I sardi, che vivono un periodo di crisi profonda e che sembra non avere fine, vengono dal match rinviato di Verona a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nord Italia. La Roma è tornata a vincere all’Olimpico dopo oltre due mesi grazie al 4-0 sul Lecce, in virtù del quale i giallorossi hanno consolidato il quinto posto salendo a 42 punti in classifica.

Diretta Cagliari Roma sui canali tv di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

La partita non viene trasmessa in chiaro.

18:30 Werder B-Eintracht F (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

18:30 Maiorca-Getafe (Liga) – Dazn e Dazn1.

20:00 Ajax-Az (Eredivisie) – Dazn.

20:45 Diretta Juventus-Inter Rinviata .

21:00 Diretta Real Madrid-Barcellona (Liga) – Dazn.

Va in scena in chiusura della 26esima giornata della Liga la sfida tra Real Madrid e Barcellona, una delle partite più attese a livello mondiale. I risultati dello scorso turno, con la vittoria del Barcellona per 5-0 sull’Eibar e la contemporanea sconfitta del Real sul campo del Levante per 1-0, hanno determinato il sorpasso in classifica dei catalani, ora primatisti solitari con 2 punti sui Blancos, i quali perdendo oggi potrebbero compromettere seriamente le chance di conquista del titolo.

Diretta Real Madrid Barcellona con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Pescara-Ascoli (Serie B) – Dazn e Dazn1.

21:00 Lione-St Etienne (Ligue 1) – Dazn.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming ufficiale: da Sampdoria-Verona (Serie A) a Chelsea-Liverpool (FA Cup).



Tra le partite da vedere domani c’è il posticipo della 26a giornata di Serie A Sampdoria-Verona che si gioca alle 20:45. Martedì 3 marzo si gioca Chelsea-Liverpool (FA Cup) alle ore 20:45. Mercoledì 4 marzo c’è Juventus-Milan (Semifinale Coppa Italia) alle ore 20:45 in chiaro su Rai Uno. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.