Dove vedere Qatar-Ecuador Streaming Gratis Mondiali 2022. Ecuador e Qatar si affrontano nella prima partita dei Mondiali di calcio 2022 domenica 20 novembre allo stadio Al Bayt per il Gruppo A con Olanda e Senegal, in diretta streaming su Rai Uno.

La partita si giocherà dallee potrà essere visto sulla rete nazionale della Rai. La FIFA ha deciso di anticipare la partita di un giorno (guarda il calendario completo ) e si giocherà dopo la cerimonia ufficiale di apertura.

Dalla storica qualificazione ai Mondiali del 2002, l’Ecuador ha saltato solo i Mondiali di Sudafrica 2010 e Russia 2018, l’ultimo disputato. In Qatar avrà la missione di superare gli ottavi di finale e superare così il miglior risultato finora ottenuto nella storia di questo torneo. Se passa agli ottavi di finale, l’Ecuador dovrà affrontare una delle prime due del Gruppo B, composto da Inghilterra, Stati Uniti, Iran e Galles.

Qatar-Ecuador streaming gratis per tutti su Rai Play. Non serve quindi collegarsi a Rojadirecta (oscurato tra l’altro in Italia ma perfettamente visibile da molti paesi all’estero). In ogni caso assicuratevi una connessione sicura in VPN quando vedete le partite in streaming.