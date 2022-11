Ultime Notizie » calendario » Calendario Mondiali di Calcio Qatar 2022: orari partite e fuso orario

Sta per iniziare il tanto discusso Mondiale di Calcio in Qatar: andiamo a scoprire il calendario completo delle partite con gli orari e la differenza di orario (fuso orario) tra Qatar e Italia. Per la prima volta si gioca in autunno, da metà novembre a metà dicembre. Quattro anni dopo la vittoria della Francia in Russia, 32 Nazionali si giocheranno l’ambito titolo per sollevare al cielo di Doha la Coppa del Mondo, il trofeo più importante del pianeta. L’Italia non vi parteciperà: non si è qualificata nelle ultime due competizioni.

Fuso Orario Italia Qatar

La differenza di orario tra l’Italia e il Qatar è di due ore. Quando le partite dei Mondiali verranno trasmesse in diretta alle ore 11:00, 14:00, 16:00, 17:00 e 20:00, a Doha saranno effettivamente le 13:00, le 16:00, le 18:00, le 19:00 e le 22:00. Gli orari scelti dalla FIFA per le partite di calcio sono il frutto di una via di mezzo per tutte le nazioni del mondo, così da poter seguire la Coppa del Mondo in diretta Rai, e ovviamente in streaming gratis, in orari accessibili.

Calendario dei Mondiali di calcio Qatar 2022

20 novembre

GIRONE A – Qatar-Ecuador, ore 17 (Rai 1)

21 novembre

GIRONE B – Inghilterra-Iran, ore 14 (Rai 2)

GIRONE B – Stati Uniti-Galles, ore 20 (Rai 1)

GIRONE A – Senegal-Olanda, ore 17 (Rai 2)

22 novembre

GIRONE C – Argentina-Arabia Saudita, ore 11 (Rai 2)

GIRONE D – Danimarca-Tunisia, ore 14 (Rai 2)

GIRONE C – Messico-Polonia, ore 17 (Rai 2)

GIRONE D – Francia-Australia, ore 20 (Rai 1)

23 novembre

GIRONE F – Marocco-Croazia, ore 11 (Rai 2)

GIRONE E – Germania-Giappone, ore 14 (Rai 2)

GIRONE E – Spagna-Costa Rica, ore 17 (Rai 2)

GIRONE F – Belgio-Canada, ore 20 (Rai 1)

24 novembre

GIRONE G – Svizzera-Camerun, ore 11 (Rai 2)

GIRONE H – Uruguay-Corea del Sud, ore 14 (Rai 2)

GIRONE H – Portogallo-Ghana, ore 17 (Rai 2)

GIRONE G – Brasile-Serbia, ore 20 (Rai 1)

25 novembre

GIRONE B – Galles-Iran, ore 11 (Rai 2)

GIRONE A – Qatar-Senegal, ore 14 (Rai 2)

GIRONE A – Olanda-Ecuador, ore 17 (Rai 2)

GIRONE B – Inghilterra-Stati Uniti, ore 20 (Rai 1)

26 novembre

GIRONE D – Tunisia-Australia, ore 11 (Rai 2)

GIRONE C – Polonia-Arabia Saudita, ore 14 (Rai 2)

GIRONE D – Francia-Danimarca, ore 17 (Rai 1)

GIRONE C – Argentina-Messico, ore 20 (Rai 1)

27 novembre

GIRONE E – Giappone-Costa Rica, ore 11 (Rai 2)

GIRONE F – Belgio-Marocco, ore 14 (Rai 1)

GIRONE F – Croazia-Canada, ore 17 (Rai 1)

GIRONE E – Spagna-Germania ore 20 (Rai 1)

28 novembre

GIRONE G – Camerun-Serbia, ore 11 (Rai 2)

GIRONE H – Corea del Sud-Ghana, ore 14 (Rai 2)

GIRONE G – Brasile-Svizzera ore 17 (Rai 1)

GIRONE H – Portogallo-Uruguay, ore 20 (Rai 1)

29 novembre

GIRONE A – Olanda-Qatar, ore 16 (Rai 1)

GIRONE A – Ecuador-Senegal, ore 16 (Rai

30 novembre

Sport)GIRONE B – Galles-Inghilterra, ore 20 (Rai 1)GIRONE B – Iran-Stati Uniti, ore 20 (Rai Sport)

GIRONE D – Tunisia-Francia, ore 16 (Rai 1)

GIRONE D – Australia-Danimarca, ore 16 (Rai Sport)

GIRONE C – Polonia-Argentina, ore 20 (Rai 1)

GIRONE C – Arabia Saudita-Messico, 20 (Rai Sport)

1 dicembre

GIRONE F – Croazia-Belgio, ore 16 (Rai 1)

GIRONE F – Canada-Marocco, ore 16 (Rai Sport)

GIRONE E – Giappone-Spagna, ore 20 (Rai 1)

GIRONE E – Costa Rica-Germania, ore 20 (Rai Sport)

2 dicembre

GIRONE H – Corea del Sud-Portogallo, ore 16 (Rai 1)

GIRONE H – Ghana-Uruguay, ore 16 (Rai Sport)

GIRONE G – Camerun-Brasile, ore 20 (Rai 1)

GIRONE G – Serbia-Svizzera, ore 20 (Rai Sport)

Il tabellone del Mondiale di calcio 2022

Come di consueto, le prime due di ogni girone si qualificheranno agli ottavi di finale: la prima del gruppo A sfida la seconda del B, la prima del B la seconda dell’A e così via. Le otto qualificate giocano i quarti, dunque quattro in semifinale, che lotteranno per la finalissima ed eventualmente per la finalina terzo-quarto posto.

Ottavi di finale

Prima gruppo A-seconda gruppo B (1), 3 dicembre ore 16 (Rai 1)

Prima gruppo C-seconda gruppo D (2), 3 dicembre ore 20 (Rai 1)

Prima gruppo E-seconda gruppo F (3), 5 dicembre ore 16 (Rai 1)

Prima gruppo G-seconda gruppo H (4), 5 dicembre ore 20 (Rai 1)

Prima gruppo B-seconda gruppo A (5), 4 dicembre ore 20 (Rai 1)

Prima gruppo D-seconda gruppo C (6), 4 dicembre ore 16 (Rai 1)

Prima gruppo F-seconda gruppo E (7), 6 dicembre ore 16 (Rai 1)

Prima gruppo H-seconda gruppo G (8), 6 dicembre ore 20 (Rai 1)

Qaurti di finale

Vincente gara 1-Vincente gara 2 (A), 9 dicembre ore 16 (Rai 1)

Vincente gara 3-Vincente gara 4 (B), 9 dicembre ore 20 (Rai 1)

Vincente gara 5-Vincente gara 6 (C), 10 dicembre ore 16 (Rai 1)

Vincente gara 7-Vincente gara 8 (D), 10 dicembre ore 20 (Rai 1)

Semifinali

Vincente gara A-vincente gara B (1), 13 dicembre ore 20 (Rai 1)

Vincente gara C-vincente gara D (2), 14 dicembre ore 20 (Rai 1)

Finale terzo-quarto posto

Perdente gara 1-Perdente gara 2, 17 dicembre ore 16 (Rai 1)

Finalissima Mondiali

Vincente gara 1-Vincente gara 2, 18 dicembre ore 16 (Rai 1)