Mondiali Calcio: Daniele Orsato arbitra Qatar vs Ecuador

La FIFA ha designato l’arbitro italiano Daniele Orsato nel matchdi apertura della Coppa del Mondo che si terrà questa domenica tra Qatar vs Ecuador. La partita del girone A completato da Olanda e Senegal, si giocherà all’Al Bayt Stadium, a Jor, 50 chilometri a nord della capitale Doha. Orsato sarà accompagnato dai connazionali Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, mentre Massimiliano Irrati e Paolo Valeri si occuperanno del VAR.

Daniele Orsato, 46 ​​anni, è uno degli arbitri più esperti del calcio italiano e questo sarà il suo secondo Mondiale, dopo essere stato nominato alla guida del VAR in Russia 2018. Due Mondiali in cui l’Italia, quattro volte campione del mondo, è stata la notevole assente, eliminata contro Svezia e Macedonia del Nord in playoff separati per le qualificazioni europee.

Daniele Orsato, nato a Montecchio Maggiore e internazionale dal 2010, è uno dei giudici più riconosciuti a livello europeo e ha diretto la finale di Champions League 2020 che il Bayern Monaco ha battuto il Paris Saint-Germain a Lisbona.

“È una grande soddisfazione per noi che Daniele Orsato sia stato nominato alla guida del duello di apertura tra Qatar ed Ecuador”, ha dichiarato Alfredo Trentalange, presidente dell’Associazione italiana arbitri (AIA), quando la notizia è stata diffusa. “E’ motivo di orgoglio per tutto il calcio italiano, sia per la Federazione, le Leghe e per tutti coloro che lo compongono”, ha aggiunto il responsabile dell’ente.

Un altro arbitro italiano, considerato da molti il ​​migliore della storia, è Pierluigi Collina, consigliere AIA, membro del Comitato Arbitrale UEFA e presidente del Comitato Arbitrale FIFA. Collina, che ha diretto la finale dei Mondiali Corea-Giappone 2022 che il Brasile ha vinto battendo la Germania, è intervenuto oggi a Doha per sottolineare che le donne designate ad arbitrare in questo Mondiale non potranno farlo in partite in cui le squadre arabe competono.

Si tratta della francese Stéphanie Frappart, della giapponese Yoshimi Yamashita e della ruandese Salima Mukansanga, che saranno assistite dai guardalinee brasiliani Neuza Back, dalla messicana Karen Díaz Medina e dall’americana Kathryn Nesbitt.

“Dal giorno in cui abbiamo annunciato la lista degli arbitri per questo Mondiale, ho sottolineato che sarebbe stata una novità che avrebbe attirato l’attenzione, ma per noi sono pur sempre arbitri selezionati in base alle loro capacità”, ha detto Collina.

“Le uniche restrizioni al Mondiale in tal senso saranno quando si tratterà di una questione di neutralità”, ha chiarito, alludendo all’impossibilità di essere designato per le partite delle proprie nazionali.

Secondo Collina, la missione principale degli arbitri in Qatar sarà quella di “garantire l’integrità dei calciatori” e ha avvertito che chi trasgredisce le regole rischia di subire “gravi sanzioni disciplinari”.

“La Coppa del Mondo FIFA è il torneo più importante sulla Terra. Ci sono i migliori giocatori del pianeta e sarebbe terribile se uno di loro non potesse giocare a causa di un infortunio causato da un rivale”, ha spiegato. Falli forti o scorretti saranno sanzionati con l’espulsione, ha ammonito Collina, ricordando che “non importa se chi ha commesso il fallo non intendeva ferire l’avversario”.

A Russia 2018 sono stati mostrati solo quattro cartellini rossi in tutto il Mondiale, ha ricordato l’italiano, confermando che si sono svolti incontri con gli allenatori delle 32 squadre partecipanti per metterli al corrente di queste indicazioni. Collina ha anche avvertito che saranno punite simulazioni o reazioni esagerate e ha anticipato che gli arbitri saranno molto attenti al tempo di gioco effettivo.

Infine, ha fatto riferimento al sistema che segnalerà le posizioni di fuorigioco in modo semiautomatico (sarà utilizzato per la prima volta in un Mondiale) e ha assicurato che ‘consentirà di prendere decisioni più rapide e precise, ma ci vorrà tempo adattarsi’, mentre chi ha ricordato che la decisione finale spetterà sempre all’arbitro principale.