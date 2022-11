Ultime Notizie » Austria » Austria-Italia Streaming Gratis, dove vedere in TV l’amichevole

Dove vedere Austria-Italia Streaming Gratis Serie A. Dopo la convincente vittoria in Albania, la Nazionale di Mancini affronta l’Austria nello stesso giorno in cui iniziano i Mondiali di Calcio in Qatar. L’idea era giocare sabato sera ma il sabato è indiscutibilmente di “Ballando con le stelle”, programma di punta di Rai Uno.

Formazioni pronte quindi per domenica 20 novembre 2022 alle ore 20:45 italiane allo Stadio Ernst-Happel-Stadion (Vienna). Nelle ultime 7 sfide gli austriaci hanno perso 6 volte: l’unico risultato utile è il 2-2 in amichevole a Nizza del 20 agosto 2008. Andiamo a scoprire formazioni e modalità per vedere Austria-Italia Streaming Live e Tv Online.

⚽ Austria-Italia Streaming Live, le probabili formazioni



Cinque cambi sicuri rispetto a Tirana. Tornano Donnarumma, Acerbi, Barella, Pessina e Politano. Confermati Grifo, Raspadori, Di Lorenzo e Dimarco. Chiesa dovrebbe entrare in corsa.

Austria (4-4-2): Lindner; Posch, Trimmel, Danso, Alaba; Baumgartner, Grillitsch, Schlager, Sabitzer; Arnautovic, Gregoritsch. CT Ragnick.

Italia (3-4-3): Donnarumma; Scalvini, Acerbi, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Pessina, Dimarco; Politano, Raspadori, Grifo. CT Mancini.

Arbitro: Tobias Stieler (Germania).

Dove vedere Austria-Italia in TV

Austria-Italia diretta tv in chiaro dallo Stadio Ernst-Happel-Stadion (Vienna) con il servizio nazionale di Rai 1 (numero 1 digitale terrestre). La telecronaca sarà curata da Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Austria-Italia Streaming Gratis in italiano



Austria-Italia streaming gratis per tutti attraverso il servizio Rai Play. Basta caricare l’app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook.

Dopo questa amichevole, gli azzurri faranno una lunga pausa prima di tuffarsi, la prossima primavera, nel Girone C di qualificazione alla fase finale degli Europei 2024 che si disputerà in Germania. Prima partita in calendario il 23 marzo 2023 in casa contro l’Inghilterra. Nel girone ci sono anche Ucraina, Macedonia del Nord e Malta.

Alternativa Online per vedere Austria-Italia Gratis Streaming

La partita non si può vedere superchè considerato illegale in Italia.

Alternative per vedere Austria-Italia non ce ne sono. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Cronaca scritta anche su TuttoSport.

Tutti i convocati della Nazionale di Mancini

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli).

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Fabiano Parisi (Empoli), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Fabio Miretti (Juventus), Matteo Pessina (Monza), Samuele Ricci (Torino), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Nicolò Zaniolo (Roma).