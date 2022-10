Ultime Notizie » 2022 FIFA World Cup » Shakira canta alla Cerimonia di Apertura dei Mondiali del Qatar 2022

Come ai vecchi tempi. L’artista colombiana sarebbe presente alla cerimonia di apertura di una Coppa del Mondo. Qui vi raccontiamo tutti i dettagli, quando manca meno di un mese all’evento.

Manca sempre meno all’inizio dei Mondiali in Qatar 2022, quindi tutto si sta preparando per la prima giornata di gare, in cui si svolgerà anche la tradizionale cerimonia di apertura. Per quest’anno, sembra che avremo qualcuno abbastanza noto al banco. Non sarebbe niente di più e niente di meno che Shakira. La colombiana, che sa già come organizzare la festa in questo tipo di eventi, avrebbe il biglietto assicurato.

Certo, l’interprete di ‘Hips Don’t Lie’ e ‘Waka Waka’ non sarebbe sola sul palco, in quanto sarebbe accompagnata da altri artisti che sono la sensazione del momento in tutto il mondo: Dua Lipa e la popolare band coreana K-Pop BTS. È noto che la FIFA non ha ancora confermato la notizia, ma le voci iniziano a diffondersi e i fan già immaginano quanto sarà spettacolare lo scenario prima della partita Qatar-Ecuador, la partita d’esordio del mondiale di calcio.

Vale la pena ricordare che l’evento si svolgerà il 20 novembre allo stadio Al Bayt in Qatar, dove sono previste anche una serie di attività per pubblicizzare la cultura del Paese asiatico, oltre che un grande benvenuto alle squadre partecipanti.

Quante volte Shakira ha partecipato ad una Coppa del Mondo?

La cantante di Barranquilla è apparsa per la prima volta in Germania nel 2006, quando ha eseguito ‘Hips Don’t Lie/Bamboo’, insieme al rapper haitiano Wyclef Jean, canzone che resta nella memoria di molti fan. Quattro anni dopo sarebbe apparsa di nuovo in Sud Africa con la popolare (e anche controversa) “Waka Waka”, un’altra canzone che ha segnato un’epoca ed è passata alla storia.

Infine, Shakira era alla cerimonia di chiusura della Coppa del Mondo 2014 in Brasile eseguendo il famoso ‘La la la’. In quell’occasione ha condiviso il palco con cantautori della statura di Ivete Sangalo, Alexandre Pires, Carlinhos Brown, Carlos Santana e Pitbull.

Quando iniziano i Mondiali del Qatar 2022?

Il torneo inizia il 20 novembre e si svolgerà fino al 18 dicembre 2022, giorno del gran finale. L’edizione ha una grande novità, perché si gioca negli ultimi mesi dell’anno per evitare le alte temperature del Paese arabo nel mese di luglio, che sfiora i 50 gradi.