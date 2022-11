Ultime Notizie » Abu Dhabi » GP Abu Dhabi F1 2022 Streaming Gratis, dove vedere Verstappen vs Ferrari in TV

GP Abu Dhabi F1 2022 Streaming Gratis e Diretta TV. Ultimo atto del Mondiale di Formula 1 con la gara di domenica che assegnerà ufficialmente il titolo di Campione del Mondo a Max Verstapen con la sua Red Bull.

Dove vedere il GP Abu Dhabi Formula 1 Streaming e TV



Immagini indal circuito Yas Marina di(Emirati Arabi Uniti) con le qualifiche che si svolgeranno sabato 19 novembre alle ore 15 italiane, e la partenza gara alle ore 14 italiane di domenica 20 novembre.

Nel dettaglio si potrà vedere il Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1 con le immagini in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K, Sky Q (visibile anche su Sky Go) via satellite e su NOW (il servizio in streaming di Sky) ma anche sul digitale terrestre e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 del Digitale Terrestre). Diretta streaming sulla piattaforma pay-per-view di Sky. Streaming gratis per gli abbonati Sky con Sky Go, a pagamento per tutti su NOW.