Dove vedere Salisburgo-Milan Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano questa sera alle 21 per l’esordio nella fase a gironi di UEFA Champions League. Rossoneri saranno di scena alla Red Bull Arena contro il Salisburgo in un match valido per la prima giornata del Girone E.

Noah Okafor, che ha segnato il primo gol nella vittoria per 2-0 del Salisburgo contro il WSG Tirol lo scorso fine settimana, ha segnato tre gol nei secondi tempi delle ultime due partite casalinghe della sua squadra durante la fase a gironi nella stagione 2021/22 della UCL.

Per quanto riguarda il Milan, Junior Messias ha segnato il gol decisivo nell’unica vittoria dei ‘Rossoneri’ durante la scorsa stagione di UCL, mentre tre dei suoi ultimi cinque gol hanno portato il risultato sul 2-0. Di seguito probabili formazioni e tutte le info per vedere Salisburgo-Milan streaming gratis e diretta video tv.

Salisburgo-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Il francese Olivier Giroud, giustiziere dell’Inter nel Derby della Madonnina, è il giocatore, fra tutti quelli che prendono parte alla Champions con più di 10 goal realizzati all’attivo, con la percentuale più alta (il 78%, 14 su 18 totali realizzati).

⚽ Le probabili formazioni di Salisburgo-Milan

Salisburgo (4-3-1-2) – Kohn; Dedic, Solet, Wöber, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Okafor, Fernando. Allenatore Matthias Jaissle.

Milan (4-2-3-1) – Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

Arbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia).

⚽ Dove vedere Salisburgo-Milan Diretta invece di Rojadirecta TV



Salisburgo-Milan diretta sui canali digitali di Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Telecronaca Sky curata da Federico Zancan, affiancato da Luca Marchegiani come seconda voce.

Diretta Salisburgo-Milan streaming anche con Infinity+, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

⚽ Salisburgo-Milan Streaming Gratis alternativa a RojadirectaTV in italiano



Su Mediaset Infinity+, la telecronaca sarà a cura di Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese.

Salisburgo-Milan streaming gratis per gli abbonati attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Il Milan affronta il Salisburgo per la terza volta nella sua storia in Europa. Sorridono ai rossoneri i due precedenti, entrambi andati in scena nella fase a gironi dell’edizione 1994-95 di Champions League: vittoria per 3-0 all’andata a San Siro e successo per 1-0 nel match di ritorno in Austria.

Alternative? NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e Infinity+, il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, disponibile per tutti i dispositivi, anche quelli mobili Huawei o un semplice Mac.

Alternativa per vedere Online Salisburgo-Milan Streaming Gratis

Alternative per vedere Salisburgo-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” o “RojadirectaTV” è considerato illegale in Italia.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana, anche quelli raggiungibili in VPN. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.