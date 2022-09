Ultime Notizie » Alternativa Rojadirecta » Champions League in tv: PSG-Juventus Salisburgo-Milan Streaming, orario e dove vederle

Dove vedere in tv le partite di calcio PSG-Juventus e Salzburg-Milan per la Champions League di martedì 6 settembre 2022. Di seguito orario d’inizio, canale tv, links e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

Poche ore all’inizio della nuova stagione di UEFA Champions League, la 2022-2023. Ad aprire le danze del più importante torneo continentale a livello di club, nella serata di martedì scenderanno in campo Juventus e Milan, poi, il giorno dopo, mercoledì, sarà la volta di Inter-Bayern e Napoli-Liverpool.

PSG-Juventus

La Juventus di un contestato Allegri, vola a Parigi per affrontare il PSG. Con il rientro di Bonucci e il recupero di Rabiot, il tecnico bianconero è pronto per costruire la formazione che giocherà al Parco dei Principi. Gli unici dubbi restano alcuni giocatori usciti malconci dalla sfida di campionato giocata contro la Fiorentina (1-1), vale a dire Di Maria con il suo fastidio all’adduttore, Alex Sandro (flessore) e Danilo (caviglia). Non giocherà sicuramente Pogba, il quale non andrà nemmeno con la squadra. Il francesce infatti è ancora alle prese con il percorso di riabilitazione dalla lesione al menisco, senza contare poi la vicenda familiare nata dalle rivelazioni del fratello Mathias e proseguita con il tentativo di estorsione denunciato dal bianconero. Nelle file della Juventus si rivedrà invece quasi sicuramente Dusan Vlahovic, rimasto in panchina nell’1-1 dei bianconeri a Firenze, contro la Fiorentina.

Dove vedere PSG-Juventus streaming e tv

PSG-Juventus si giocherà martedì 6 settembre 2022 al Parco dei Principi di Parigi. Calcio d’inizio del match alle ore 21:00 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset su Canale 5.

Salisburgo-Milan

Disponibile anche sui canali digitali di(201 del satellite),(252 del satellite),(213 del satellite). Diretta streaming gratuita grazie a(link www.sportmediaset.mediaset.it) e per i clienti Sky su. Attiva anche l’opzione, il servizio streaming on demand di Sky.

Il Milan campione d’Italia in carica fa il suo debutto in Champions League: martedì 6 settembre, con calcio d’inizio alle ore 21, i rossoneri saranno di scena alla Red Bull Arena contro il Salisburgo (terza volta che si affontano in UCL) in un match valido per la prima giornata del Girone E. Il francese Olivier Giroud, giustiziere dell’Inter nel Derby della Madonnina, è il giocatore, fra tutti quelli che prendono parte alla Champions con più di 10 goal realizzati all’attivo, con la percentuale più alta (il 78%, 14 su 18 totali realizzati).

Dove vedere Salisburgo-Milan streaming e tv

Salisburgo-Milan in tv a partire dalle ore dalle 21 italiane di martedì 6 settembre 2022. Verrà trasmessa in diretta sui canali digitali di Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Diretta streaming con Infinity + , visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV. Il match del Milan in Champions League non sarà quindi disponibile in chiaro. Per lo streaming abbiamo le opzioni Sky Go (gratis per gli abbonati) e Now TV.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il link streaming Rojadirecta TV è illegale.