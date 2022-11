Dove vedere Juventus-PSG Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano all’Allianz Stadium di Torino oggi mercoledì 2 novembre 2022 alle ore 21 italiane (stessa ora di Milan-Salisburgo streaming) nell’ultimo turno della fase a gironi di UEFA Champions League (gruppo A).

La Vecchia Signora è già fuori dalla competizione (dopo la sconfitta in casa del Benfica per 4-3) ma la sfida contro Messi e compagni è comunque importantissima dato che bisogna conquistare, con il terzo posto, il passaggio per l’Europa League. All’andata terminò 2-1 con la doppietta di Mbappé, mentre per la Juve non bastò la rete di McKennie nella ripresa. Di seguito le informazioni per vedere Juventus-PSG streaming gratis e diretta video tv.

Il PSG arriva da una sequenza di 11 trasferte consecutive in Champions League in cui non ha mai mantenuto la porta inviolata.

Juventus-PSG Streaming Live: ultime notizie formazioni

Adrien Rabiot vorrà portare avanti le sue attuali prestazioni contro i suoi ex compagni di squadra, dato che ha segnato una doppietta in ciascuna delle ultime due partite casalinghe della Juventus. Attuale capocannoniere della UCL (parimerito) con sei gol finora, Kylian Mbappé potrebbe eguagliare Zlatan Ibrahimović (otto gol) come miglior marcatore del PSG in una singola stagione durante la fase a gironi di UCL, con un’altra doppietta come quella che ha segnato durante lo scontro diretto inverso.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-PSG

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Barbieri, Barrenechea, Soulé, Kean. Indisponibili: Aké, Bremer, Chiesa, De Sciglio, Di Maria, Iling-Junior, McKennie, Paredes, Pogba, Vlahovic. Squalificati: Danilo. Diffidati: Miretti.

Paris SG (4-3-1-2): Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Verratti, Vitinha; Soler; Messi, Mbappé. Allenatore Galtier. A disposizione in panchina: Sergio Rico, Letellier, Bernat, Mukiele, Bitshiabu, Renato Sanches, Danilo Pereira, Zaire-Emery, Sarabia, Ekitike. Indisponibili: Kimpembe, Navas. Squalificati: Neymar. Diffidati: Sergio Ramos.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna). Assistenti arbitrali: Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso (Spagna). Quarto uomo: José Luis Munuera (Spagna). VAR: Juan Martínez Munuera (Spagna). Assistente VAR: Pol van Boekel (Olanda).

Lionel Messi è stato direttamente coinvolto in 7 gol nelle sue quattro presenze di questa Champions (quattro reti, tre assist), il suo miglior risultato nella fase a gironi dalla stagione 2018/19 (sette anche in quel caso); l’argentino solo nel 2016/17 (10 gol e due assist) ha fatto meglio in una fase a gruppi di questa competizione. Non ha fornito più di tre assist in una singola stagione in questa fase della Champions.

Juventus-PSG in TV



Diretta Juventus-PSG tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Commenti, interviste e highlights con la telecronaca di Andrea Marinozzi, con Giancarlo Marocchi al commento tecnico.

Juventus-PSG Streaming Gratis in italiano



Juventus-PSG streaming gratis riservato per i soli abbonati con SkyGo Now e Infinity+ su pc, smartphone e tablet. Basterà scarica l’app su smart tv compatibili, cellulari, utilizzando dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast, o ancora collegandosi ai relativi siti si Sky e Mediaset. La partita non si può vedere su Roja directa TV perchè considerata illegale in Italia.

Nella conferenza stampa della vigilia, Massimiliano Allegri ha sottolineato l’importanza della partita, facendo anche un punto sui tanti infortuni anche in vista del big match di campionato contro l’Inter in programma domenica alle 20:45 all’Allianz Stadium.

Alternativa a Rojadirecta per vedere Online Juventus-PSG Streaming Gratis

Alternative per vedere Juventus-PSG non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Rojadirecta Online”, “Roja Live” o “Roja Club Me”.

I siti di calcio streaming online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come TuttoSport, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport e Eurosport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.

Video Highlights PSG-Juve 2-1 dell’andata