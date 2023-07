Ultime Notizie » Ecosistema » Aumento temperature acque costiere Florida: rischio Uragani e impatto sugli Ecosistemi marini

In Florida (USA) si sta verificando uno dei periodi più caldi della sua storia. Le acque costiere dello stato hanno raggiunto temperature preoccupanti, con un aumento di tre a cinque gradi rispetto alla norma, creando condizioni che potrebbero intensificare la frequenza degli uragani.

L’estate boreale è arrivata con una calorosa cupola di calore che ha portato le acque costiere a temperature “estremamente impressionanti” tra i 33 e i 35 gradi nelle Florida Keys, come ha indicato il meteorologo e giornalista Bob Henson su Twitter.

“È un’ondata di calore sorprendente e prolungata, anche per un luogo che conosce bene il clima afoso”, ha dichiarato Brian McNoldy, ricercatore associato presso la School of Marine and Atmospheric Sciences dell’Università di Miami, al The Washington Post.

Un problema serio per gli ecosistemi marini

Le acque oceaniche hanno assorbito gran parte di questa calura, portando le temperature dell’oceano a livelli storici. Questo può essere un problema per gli ecosistemi marini, come le barriere coralline, e potrebbe anche intensificare le tempeste e gli uragani.

“Non è qualcosa che vorremmo vedere vicino alla costa, poiché permetterebbe alle tempeste di mantenere un’intensità elevata fino a quando raggiungono la terra o si intensificano rapidamente quando si avvicinano”, ha

commentato McNoldy.

Secondo Jeff Berardelli, capo meteorologo e specialista del clima presso la stazione televisiva WFLA-TV di Tampa, le temperature di quest’anno sono “torride”. Ciò ha un impatto diretto sullo sbiancamento dei coralli, che sono estremamente sensibili anche a piccoli cambiamenti nella temperatura dell’acqua, come ha spiegato su Twitter.

“I coralli hanno un range termico molto stretto. Ciò che preoccupa è che meno del 5% delle barriere coralline delle Florida Keys è ancora presente”, ha aggiunto.

D’altra parte, la sezione di Sorveglianza delle Barriere Coralline dell’Ufficio Nazionale di Gestione Oceanica e Atmosferica degli Stati Uniti ha dichiarato una zona di “Livello di Allerta 1” al largo delle coste della Florida, il secondo avvertimento più alto nella scala, con “possibilità significative di sbiancamento” dei coralli.