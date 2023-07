Ultime Notizie » Calciomercato Juve » Dybala torna alla Juventus? Previsione TuttoSport

Secondo quanto riportato da TuttoSport, la Juventus sta cercando un giocatore offensivo per migliorare la qualità dell’attacco e potrebbe rivolgersi a Paulo Dybala. Dybala ha lasciato la Juventus per unirsi alla Roma l’anno scorso, ma ha una clausola nel suo contratto che gli consente di lasciare il club se arriva un’offerta adeguata. La Vecchia Signora dovrebbe pagare una clausola di 20 milioni di euro (entro il 31 luglio) se volesse riportare Dybala in bianconero.

Paulo Dybala, dopo aver giocato per la Juventus dal 2015 al 2022, ha lasciato il club per trasferirsi alla Roma a parametro zero. Ha firmato un contratto triennale con la squadra giallorossa, che scadrà nell’estate del 2025. Nella sua prima stagione a Roma, Dybala ha indossato nuovamente il numero 21 e si è subito messo in mostra, nonostante la delusione per la sconfitta in finale di Europa League. Il calciatore argentino del 1993 ha disputato 38 partite durante la sua prima stagione con la Roma, segnando 18 gol e fornendo 8 assist.