Juventus in vendita? Sarebbe clamoroso, facciamo chiarezza

Da “Il Giornale” una notizia clamorosa. La famiglia Agnelli, proprietaria della Juventus da cento anni, starebbe considerando la possibilità di vendere il club a causa dei problemi economici degli ultimi anni.

Juventus in crisi, si vende

Il Giornale riporta che la Juventus è attualmente in crisi, coinvolta in vicende legali, con l’ex presidente Andrea Agnelli trasferitosi in Olanda e il club sull’orlo del collasso finanziario. Il bilancio della società è stato devastato dalle perdite e dai debiti, e la famiglia Agnelli sta cercando un acquirente per garantire la continuità economica del club. Secondo il quotidiano, la vendita non sarà facile ma necessaria per mettere la Juventus sul mercato.

La reazione della holding Exor

La società dovrebbe essere valutata

Un portavoce di Exor, la holding della famiglia Agnelli che possiede la Juventus, ha smentito l’ipotesi di vendita del club bianconero per 1,5 miliardi di euro, affermando che le voci sono prive di fondamento. La notizia de “Il Giornale” ha influenzato le azioni inizialmente, ma il valore del titolo è poi tornato ai livelli abituali.

Le voci sulla vendita della Juventus circolano da un po’ di tempo, dopo le dimissioni di Andrea Agnelli da presidente. La squadra ha registrato perdite significative e ha cercato di ridimensionare i costi con molte cessioni e pochi acquisti.