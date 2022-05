Ultime Notizie » Inter » Le probabili formazioni di Inter-Sampdoria, ultimo turno Serie A

DIRETTA SERIE A – 38a e ultima giornata di Serie A: l’Inter di Inzaghi dovrà vincere a San Siro contro la Sampdoria (143a sfida in Serie A) e sperare in una sconfitta del Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo per confermarsi campione d’Italia e vincere in rimonta uno Scudetto che varrebbe la seconda stella sulla maglia. All’andata finì 2-2 con le reti di Yoshida e Augello da un lato, Dimarco e Lautaro dall’altro.

Inter-Sampdoria, le probabili formazioni

Di seguito

Inzaghi sta pensando di lasciare inizialmente Dzeko in panchina. Ballottaggio Sanchez-Correa per far coppia con Lautaro. Dimarco insidia Bastoni. Colley è squalificato: ballottaggio Yoshida-Magnani. In attacco torna dal 1′ Caputo. L’ex Sensi, in ripresa da un guaio muscolare, non verrà rischiato.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Vecino.

Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Rincon, Vieira, Rincon, Sabiri; Caputo. Allenatore Giampaolo. Squalificati: Colley. Indisponibili: Gabbiadini, Sensi.