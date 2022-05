Ultime Notizie » Inter » Serie A ultima giornata: Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan, chi vince lo Scudetto?

DIRETTA CALCIO – Questo fine settimana si svolgerà l’ultima giornata del campionato di calcio di Serie A. Tutto il mondo sarà collegato in diretta streaming per vedere Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan che si giocheranno entrambe domenica 22 maggio alle ore 18:00.

Febbre tifosi alle stelle

La febbre dei tifosi è salita alle stelle. Basti pensare che per vedere al Mapei Stadium (capienza 21mila 525 spettatori) di Reggio Emilia la partita Sassuolo-Milan, oltre alla problematica relativa ai biglietti falsi, c’è anche quello del bagarinaggio coi biglietti rivenduti a cifre astronomiche (da 700 euro a 6800 Euro su eBay) su canali non ufficiali. Il Milan è primo in classifica con 83 punti, l’Inter di Simone Inzaghi è dietro con 81.

Il Milan vince lo scudetto se…

Al Mapei Stadium, nella sfida contro il Sassuolo, il Milan avrà praticamente due risultati su tre a disposizione per vincere lo scudetto. La squadra di Stefano Pioli, infatti, conserverebbe almeno due punti di vantaggio sull’Inter in caso di vittoria.