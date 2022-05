Ultime Notizie » Milan » Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan, ultimo turno Serie A

DIRETTA SERIE A – 38a e ultima giornata di Serie A: manca un solo punto al Milan per vincere lo Scudetto. Al Mapei Stadium i rossoneri affronteranno il Sassuolo che ha disputato un grandissimo campionato. L’Inter, nel frattempo, sarà impegnata in casa a San Siro contro la Sampdoria. Il Milan si presenta con una striscia di risultati positivi decisivi per quello che potrebbe essere il 19esimo scudetto della sua storia: contro il Sassuolo basterà anche il pareggio a prescindere dal risultato dell’Inter contro la Samp.

Sassuolo-Milan, le probabili formazioni

Kyriakopoulos rientra dopo la squalifica. In attacco Scamacca supportato da Berardi, Raspadori e Traoré. Molte certezze e solo un paio di dubbi per Pioli: Bennacer, con Kessie sulla trequarti, o Krunic; Saelemaekers o Messias, con il belga ancora favorito.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. Allenatore Dionisi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Harroui, Obiang, Romagna, Toljan.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kjaer.