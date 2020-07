Primi ceppi di Coronavirus in Italia non provenivano dalla Cina.

Uno studio suggerisce che i primi ceppi del nuovo coronavirus in Italia non provenivano dalla Cina come precedentemente ipotizzato. Gli scienziati hanno analizzato “esaurientemente” 346 genomi completi del nuovo coronavirus e hanno scoperto la circolazione simultanea di due principali lignaggi virali in Lombardia, la regione più popolosa in Italia e dove è stato registrato il maggior numero di infezioni tra febbraio e aprile 2020.

Gli investigatori hanno stabilito che “una trasmissione comunitaria sostenuta era in corso molto prima del primo caso di Covid-19 trovato in Lombardia”, apparentemente dalla seconda metà di gennaio, sebbene il primo caso ufficiale sia stato confermato dalle autorità sanitarie su 20 febbraio.

I lignaggi trovati nei pazienti della regione “non contenevano ceppi virali isolati nei primi mesi dell’epidemia coronavirus in Cina”. Pertanto, gli esperti ritengono che la catena di trasmissione della malattia non abbia coinvolto direttamente il paese asiatico, dove ha avuto origine la pandemia.

Lo studio, condotto dallo scienziato Carlo Federico Perno, dell’Università di Milano, indica che potrebbero esserci state “introduzioni multiple” del virus e ritiene che SARS-CoV-2 avrebbe potrebbe raggiungere il territorio italiano dall’Europa centrale, dove hanno rilevato ceppi con mutazioni simili.

La versione prestampata della ricerca è stata pubblicata lunedì su MedRxiv.