Bollettino Coronavirus 4 Aprile: in Italia 124,632 casi totali, 15,362 morti di COVID-19 (Oggi +681).

ROMA – E’ stato emesso in diretta streaming il bollettino sul nuovo coronavirus covid-19 di oggi sabato 4 aprile 2020. Il numero di casi confermati di contagio in Italia è aumentato di +4,805. 124,632 il totale di infetti, il secondo paese al mondo dopo Stati Uniti (291,545 in questo momento) e Spagna (124,736) la quale ha superato l’Italia in queste ultime ore.

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati ulteriori +681 nuovi decessi per un totale di 15,362 persone morte dall’inizio della pandemia da covid-19.

L’Italia si conferma come il paese nel mondo con più vittime. Nel frattempo crescono il numero dei morti anche in Spagna dove si registrano oggi +546 vittime (totale 11,744).

A livello globale, il numero totale di persone infettate dal nuovo coronavirus ha raggiunto 1,159,953 persone, mentre sono stati registrati 62,399 morti associati all’epidemia di covid-19. Dietro all’Italia come numero di morti (15,362), in questa negativa classifica, abbiamo la Spagna (11,744) e gli Stati Uniti (7,851).

Bollettino Coronavirus: Conferenza stampa in diretta streaming Protezione Civile 4 Aprile 2020 ore 18:00.