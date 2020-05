Bollettino Coronavirus 3 Maggio: Numero più basso di morti in due mesi.

I decessi per coronavirus covid-19 in Italia sono aumentati di 174 oggi domenica 3 maggio, il che rappresenta il bilancio più basso dal 14 marzo. Come annunciato dalla Protezione Civile nell’ultimo bollettino, anche il numero di infezioni giornaliere continua a diminuire, assieme all’ormai stabile trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per Covid-19: ad oggi sono 1501, 38 in meno rispetto a ieri. Le vittime sono salite a 28,884.

La totalità dei casi di infezione in Italia ha raggiunto il numero di 210,717, mantenendo la terza posizione nel mondo dietro a USA (1,168,212) e Spagna (247,122). A livello mondiale i casi di coronavirus confermati hanno superato i 3,5 milioni (3,520,889).

Con questi numeri promettenti, l’Italia, giusto domani 4 maggio, inizierà la “Fase 2” portando circa 4,4 milioni di cittadini nelle strade con un importante rilassamento delle restrizioni, dopo il peggio della pandemia. La “riapertura” è considerata uno “stress test” per la prossima riapertura del 18 maggio.

Nella seguente immagine, la situazione aggiornata alle ore 18:23 di oggi 3 maggio 2020.

Le famose curve dei casi di infezione e dei deceduti a livello mondiale:

I dati odierni sul Coronavirus in Italia pubblicati su Twitter dalla Protezione Civile: