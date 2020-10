Il presidente della FIFA Gianni Infantino positivo al COVID-19.

Il presidente della FIFA Gianni Infantino è risultato positivo al coronavirus COVID-19. Lo ha annunciato l’organo di governo del calcio mondiale in una dichiarazione quest’oggi.

Il leader ha manifestato lievi sintomi di infezione da coronavirus ed è attualmente in autoisolamento. Si prevede che rimanga in quarantena per almeno dieci giorni.

“La FIFA augura sinceramente al presidente Infantino una pronta guarigione”, ha detto l’ente, aggiungendo che tutte le persone che sono entrate in contatto con il leader nei giorni scorsi sono state informate in modo da prendere le misure necessarie.

Infantino è l’ultimo dei personaggi sportivi ad essere stato contagiato dal nuovo coronavirus, tra cui la stella della Juventus Cristiano Ronaldo. e il campione di MotoGP Valentino Rossi.