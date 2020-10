Cristiano Ronaldo di nuovo positivo al COVID-19, salterà il Barcellona di Messi.

Il fuoriclasse della Juventus di Torino, il portoghese CR7 Cristiano Ronaldo, continua ad essere contagiato dal coronavirus ed è risultato nuovamente positivo al covid-19 effettuato questo giovedì.

Per questo motivo salterà la partita di Champions Leaguedella prossima settimana.

Il 13 ottobre, la Federcalcio portoghese ha riferito che Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus mentre si stava concentrando con la nazionale per giocare partite corrispondenti alla UEFA Nations League. Questa nuova positività nel Test COVID-19 significa che CR7 non ha rispettato la scadenza UEFA per risultare negativo e quindi giocherà contro il Barcellona il prosismo 28 ottobre.