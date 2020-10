Mistero Bitcoin: Trasferimento record di $ 1,15 miliardi per qualche dollaro di commissione.

La criptovaluta bitcoin ha recitato questa settimana la più grande transazione della sua storia per il suo valore in dollari.

Questo lunedì, un utente anonimo ha inviato più di 88.857 bitcoin (BTC), del valore di circa 1,15 miliardi di dollari. La transazione è stata effettuata a due wallet con una commissione di soli 0.00027847 BTC, pari a 3,66 dollari.

Secondo il portale di monitoraggio delle transazioni di criptovaluta Whale Alert, l’operazione è stata effettuata utilizzando un portafoglio digitale di Xapo, di proprietà dell’exchange statunitense Coinbase, come riporta Cointelegraph.

La più grande transazione crittografica.

Questa è stata la più grande transazione crittografica per il suo valore in una valuta fiat (la moneta fiat è una valuta nazionale emessa da una banca centrale o da uno stato). Il record precedente è stato stabilito lo scorso aprile, quando 161.500 BTC, quindi valutati a quasi 1,1 miliardi di dollari, sono stati trasferiti attraverso l’exchange Bitfinex.

Le spedizioni menzionate non sono le più grandi su scala di criptovaluta. Il massimo in questo senso continua ad essere attribuito alla già inoperosa borsa giapponese Mt. Gox, che nel 2011 ha spedito 550.000 BTC. L’operazione è salita a 1,32 milioni di dollari in quel momento, ma avrebbe superato i 7.000 milioni di dollari al tasso di cambio corrente.