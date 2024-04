Ultime Notizie » Disinformazione » Potere persuasivo delle reti neurali: preoccupa studio su GPT-4

Le reti neurali rappresentano un potente mezzo di persuasione, come dimostrato da un recente studio condotto da un team internazionale di scienziati provenienti dalla Svizzera e dall’Italia. Questo studio ha esaminato l’efficacia delle reti neurali, in particolare del chatbot GPT-4, nella conduzione di discussioni su argomenti complessi, tra cui l’ineguaglianza di genere e razziale e la situazione geopolitica globale.

Durante l’esperimento, 820 volontari sono stati divisi in coppie e hanno discusso tra loro o con il chatbot su questi argomenti delicati, registrando i cambiamenti nelle loro opinioni. Inoltre, sono stati analizzati oltre 200 dibattiti tra coppie umane e tra umani e intelligenza artificiale.

Una delle scoperte più rilevanti è stata che le reti neurali, in particolare il GPT-4, hanno dimostrato una maggiore capacità di persuasione rispetto agli esseri umani. Questo è stato evidenziato dal fatto che, anche senza accesso ai dati personali degli interlocutori, il GPT-4 ha avuto un 21% in più di successo negli argomenti rispetto agli umani.

Lo sapevi che OpenAI richiede solo 15 secondi di audio per clonare una voce?

Tuttavia, quando sono stati forniti dati personali aggiuntivi,, superando notevolmente gli umani.

Questa capacità di utilizzare le informazioni personali in modo efficace solleva preoccupazioni sulla possibilità di utilizzare tali strumenti per scopi malevoli, come la diffusione di disinformazione su larga scala tramite chatbot. Pertanto, gli esperti sottolineano l’importanza che le piattaforme online e i social media prendano sul serio queste minacce e intensifichino i loro sforzi per contrastare la diffusione della persuasione guidata dalle reti neurali, adottando misure preventive adeguate.

Fonte: