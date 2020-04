Potente strumento diagnostico vocale Covid-19 gratuito creato con IA.

Un buon numero di istituzioni in tutto il mondo sta cercando di trovare soluzioni che possano garantire l’attuale situazione di confinamento causata dal coronavirus Covid-19 e provare a tornare alla normalità il prima possibile.

Tra queste istituzioni vi è il Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston, che attraverso un team di ricercatori dell’Auto-ID Lab e con il responsabile professor Brian Subirana, stanno sviluppando una soluzione in cui, utilizzando della tecnologia di intelligenza artificiale, consentirà di diagnosticare Covid-19 attraverso la voce delle persone in modo rapido e gratuito, attraverso un’applicazione mobile.

Il team di ricercatori sta trovando risultati promettenti e ritengono che il loro progetto potrebbe essere la chiave per realizzare la fine della quarantena e iniziare il ritorno alla normalità, anche nei paesi in via di sviluppo, dove non dispongono delle risorse necessarie per eseguire i test campione. Ma c’è ancora molto lavoro da fare per perfezionare il nuovo sistema.

A questo proposito, l’Ospedale Clínic di Barcellona, ​​attraverso un team di oltre 20 ricercatori, sta collaborando all’esecuzione delle registrazioni vocali e alla raccolta di dati dai pazienti. Ma oltre agli ospedali, il team di ricercatori ha bisogno della collaborazione dei cittadini per continuare a perfezionare il progetto.

Per fare ciò, hanno creato il sito Web opensigma.mit.edu in cui chiunque sia interessato può aiutare inviando la registrazione della loro tosse, sia dal proprio computer che tramite il proprio telefono cellulare.

L’idea è che, quando il sistema viene perfezionato e convalidato dalle autorità sanitarie, le diagnosi di Covid-19 possono essere fatte attraverso un’applicazione mobile gratuita in cui le persone devono rispondere a una serie di domande, inclusa un colpo di tosse davanti al cellulare, anche se forzato, attraverso un processo che non richiederà più di 30 secondi, consentendo il controllo della pandemia e la prevenzione di nuove infezioni tra le persone.

Il team suggerisce che, quando l’algoritmo potrà offrire risultati molto affidabili, per i quali ha bisogno di molti campioni vocali, verrà presentato alla comunità scientifica e alle autorità sanitarie per ottenere la necessaria convalida.

Per il professor Subirana:

“Siamo molto entusiasti dell’idea di poter collaborare con questo nuovo potente strumento diagnostico gratuito per affrontare questa pandemia globale. Questa tecnologia può essere molto importante per essere in grado di aiutare nella fase post-quarantena, quando le aziende e gli stabilimenti aperti al pubblico devono garantire un controllo esauriente delle persone che condividono lo stesso spazio, per evitare un focolaio di virus. Pertanto, dobbiamo raccogliere più dati possibili in modo da aiutarci a formare il modello e prevenire future infezioni“.

