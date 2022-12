Ultime Notizie » Coronavirus » Tecnologia Anti Covid-19? Snowden aveva avvisato il mondo

Edward Snowden, l’ex analista della National Security Agency (NSA) e della CIA degli Stati Uniti, ha ricordato gli avvertimenti che ha lanciato anni fa e che sembrano essersi concretizzati, in quanto le forze di sicurezza di diversi paesi avrebbero approfittato della tecnologia di tracciamento dei contatti applicata durante la pandemia di covid-19 per scopi totalmente diversi come spiare i cittadini.

“Ne ho parlato all’inizio del 2020 e sono stato definito paranoico, come è nostra abitudine quando qualcuno sottolinea l’esito prevedibile di una nuova tendenza pericolosa ma popolare” ha scritto Snowden venerdì sul suo account Twitter. Inoltre, si è rammaricato che, alla luce dell’abuso di queste tecnologie, “ora sarà più difficile fermarlo”.

Spionaggio sui cittadini

L’ex analista dei servizi segreti statunitensi si riferiva a un rapporto AP pubblicato questa settimana, che rivelava che le agenzie di intelligence e sicurezza di diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Israele, Australia e Cina, hanno ‘accelerato’ e ‘normalizzato’ la sorveglianza statale contro la popolazione utilizzando gli strumenti messi in atto per arrestare la diffusione del coronavirus.

All’inizio della pandemia, milioni di persone in tutto il mondo hanno creduto ai funzionari governativi che affermavano di aver bisogno delle informazioni sensibili delle persone per nuovi strumenti tecnologici per aiutare a combattere la trasmissione di COVID-19.

In cambio, i governi hanno ottenuto una serie di dati, tra cui indirizzo di residenza e dati sanitari personali.

Quasi tre anni dopo, si è scoperto che queste tecnologie e tutte le informazioni raccolte vengono utilizzate per accusare persone di crimini, impedire il viaggio di attivisti e altri cittadini, molestare ‘comunità emarginate’, nonché collegare dati personali con sistemi di sorveglianza e altri strumenti di applicazione, afferma l’Associated Press.

“Un mondo meno libero”

In un’intervista rilasciata nell’aprile 2020, Edward Snowden ha avvertito che le misure di emergenza attuate dai governi di tutto il mondo per rintracciare infezioni e contatti diventerebbero permanenti e sarebbero utilizzate per violare le libertà civili:

“Purtroppo, questi tipi di poteri di emergenza che nascono dalle crisi hanno un perfetto track record di abusi […] La parte più divertente, in modo oscuro, è che l’emergenza non finisce mai e si normalizza”.

Ha sostenuto che poiché la popolazione temeva per il presente, si è dimenticata di analizzare come quelle decisioni avrebbero influenzato il futuro. Così prevedeva all’epoca l’ex dipendente della NSA: