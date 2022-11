Ultime Notizie » Argentina » Polonia-Argentina Streaming Gratis Live con Diretta Rai TV e RaiPlay

MONDIALI STREAMING – Polonia-Argentina, ultimo round per le due formazioni nel Gruppo C della Coppa del Mondo 2022. Con diretta streaming tv che inizia alle ore 20 italiane di oggi, mercoledì 30 novembre 2022, si affrontano Lewandowski contro Messi: ai polacchi basta un punto, mentre l’Argentina deve vincere per approdare agli ottavi di finale. Andiamo a scoprire formazioni, statistiche, e dove vedere Polonia-Argentina streaming gratis e diretta tv.

Questo sarà il terzo incontro della Coppa del Mondo FIFA tra Polonia e Argentina: la Polonia ha vinto 3-2 nel 1974, mentre l’Argentina ha vinto 2-0 nel tentativo di vincere il titolo per la prima volta nel 1978.

Polonia-Argentina, le formazioni

Questo è il primo incontro di qualsiasi tipo tra Polonia e Argentina dall’amichevole del giugno 2011, dove la squadra europea vinse 2-1. Dopo aver vinto quattro delle prime sette partite della Coppa del Mondo FIFA contro squadre sudamericane (3D), la Polonia ha perso tutte le ultime tre partite della competizione senza segnare un solo gol.

L’Argentina ha perso le ultime due partite di Coppa del Mondo FIFA contro nazioni europee: contro Croazia (0-3) e Francia (3-4) nel 2018. Non ha mai perso tre partite consecutive di Coppa del Mondo contro squadre europee. La Polonia ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre partite di Coppa del Mondo, comprese entrambe nel 2022, nonostante abbia subito 27 tiri (9 in porta) in questa edizione. Mai prima d’ora la Polonia aveva registrato quattro reti inviolate consecutive in questa competizione.

Polonia (4-3-1-2): Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Krychowiak, Bielik, Zielinski; Frankowski; Milik, Lewandowski. CT Michniewicz.

A disposizione in panchina: Grabara, Skorupski, Bednarek, Grosicki, Gummy, Jedrejczyk, Kaminski, Piatek, Skoras, Swiderski, D Szymanski, S Szymanski, Wieteska, Zalewski, Zurkowski.

Argentina (4-3-3): Dibu Martinez; Molina, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria.

CT Scaloni.

A disposizione in panchina: Armani, Rulli, Thiago Almada, Julian Alvarez, Correa, Paulo Dybala, Foyth, Montiel, Palacios, Papu Gomez, Paredes, Pezzella, Rodriguez, Romero, Tagliafico.

Arbitro: Makkelie (Olanda). Guardalinee: Steegstra-de Vries (Olanda). 4° Uomo: Martinez (Honduras). VAR: Van Boekel (Olanda). Assistente VAR: Dankert (Germania).

Polonia-Argentina in Diretta TV

La partita dei Mondiali Polonia-Argentina in diretta tv su Rai Uno, con collegamenti pre-partita allo Stadium 974 di Doha, Qatar, a partire dalle ore 19:45 di oggi, mercoledì 30 novembre 2022. Ricordiamo, visto che sono in molti a chiedercelo, che siti internet di eventi sportivi come Rojadirecta sono vietati dalla legge italiana in quanto non detengono i diritti di riproduzione live.

Leggi anche > VPN per guardare la Coppa del Mondo su Internet aumenta del 1000%

Polonia-Argentina Streaming Gratis

Per vedere la partita del Mondiale Polonia-Argentina streaming gratis su smartphone, tablet e pc, basterà collegarsi al portale rai.tv. Streaming live anche con l’app di Ray Play, scaricabile dal sito con tutta la comodità del caso.

Insomma, abbiamo ampliamente risposto alla domanda “Come vedere Polonia-Argentina in diretta streaming” e quindi tenetevi liberi e sedetevi comodi sulla vostra poltrona, perchè alle 20 di oggi va in scena la Coppa del Mondo 2022.