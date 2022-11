Ultime Notizie » Argentina » Messico-Argentina Streaming Gratis con Diretta Rai TV

MONDIALI STREAMING – Messico-Argentina, seconda partita per le due formazioni nel Gruppo C della Coppa del Mondo 2022. Con diretta tv e diretta streaming che inizia alle ore 20 di oggi, sabato 26 novembre 2022, l’Argentina di Messi, uscita sconfitta nella clamorosa partita d’esordio contro l’Arabia Saudita (1-2), affronta il Messico, che ha un punto dopo il pareggio contro la Polonia. Entrambe cercano il pass per gli ottavi di finali: la partita da dentro o fuori promette grande spettacolo.

Messico-Argentina, le formazioni

Messico: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga; Edson Álvarez, Andrés Guardado, Charly Rodríguez; Alexis Vega, Hirving Lozano, Rogelio Funes Mori.

Argentina: Emiliano Martínez; Montiel, Otamendi, Lisandro Martínez, Acuña; De Paul, Paredes, Enzo Fernández; Leo Messi; Di María, Lautaro Martínez.

Messico-Argentina in Diretta TV

La partita dei Mondiali Messico-Argentina in diretta tv su Rai Uno, con collegamenti pre-partita a partire dalle ore 19:45 di oggi, sabato 26 novembre 2022.

Messico-Argentina Streaming Gratis

Per vedere la partita del Mondiale Messico-Argentina streaming gratis su smartphone, tablet e pc, basterà collegarsi al portale rai.tv. Streaming live anche con l’app di Ray Play, scaricabile dal sito con tutta la comodità del caso.

Insomma, abbiamo ampliamente risposto alla domanda “Come vedere Messico-Argentina in diretta streaming” e quindi tenetevi liberi e sedetevi comodi sulla vostra poltrona, perchè alle 20 di oggi va in scena la Coppa del Mondo 2022.