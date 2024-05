Ultime Notizie » allergie alimentari » Perché Possiamo sviluppare Allergie Alimentari da Adulti

Se da giovane non hai sofferto di intolleranze alimentari, è fattibile che tu le sviluppi da adulto? La risposta breve è affermativa. Tuttavia, le cause di ciò sono notevolmente più intricate.

I giovani in età prescolare manifestano approssimativamente quattro volte maggiori probabilità di avere una intolleranza alimentare rispetto agli individui più anziani e hanno maggiori possibilità di risolverla gradualmente con l’avanzare dell’età.

È arduo ottenere dati accurati sulla diffusione delle intolleranze alimentari tra gli individui adulti. L’Australian National Allergy Council riporta che uno su 50 adulti soffre di intolleranze alimentari. Tuttavia, un indagine condotta negli Stati Uniti ha suggerito che almeno uno su dieci adulti era intollerante ad almeno un alimento, con alcuni che sviluppavano intolleranze in età adulta.

Definizione di intolleranza alimentare

Le intolleranze alimentari rappresentano reazioni immunitarie che coinvolgono l’immunoglobulina E (IgE), un anticorpo essenziale per provocare risposte allergiche. Queste sono riconosciute come “intolleranze alimentari IgE-mediate“.

I sintomi delle intolleranze alimentari IgE-mediate solitamente si manifestano come reazioni ritardate e vengono chiamati intolleranze alimentari o ipersensibilità.

I sintomi delle intolleranze alimentari possono comprendere orticaria, edema, difficoltà di deglutizione, nausea, costrizione alla gola o al torace, dispnea, dolore toracico, tachicardia, vertigini, ipotensione o anafilassi.

Riassumendo, sia i giovani in età prescolare che gli adulti possono sviluppare intolleranze alimentari, sebbene le probabilità siano maggiori nei bambini più piccoli. La reazione può coinvolgere l’immunoglobulina E (IgE), scatenando sintomi immediati, o manifestarsi come intolleranza ritardata, senza coinvolgere l’IgE. I sintomi possono essere vari e includere orticaria, edema, difficoltà respiratorie, e in casi estremi, anafilassi.

Allergie Alimentari IgE-mediate negli Adulti: Tipi e Gestione

Le allergie alimentari IgE-mediate possono rappresentare un serio rischio per la vita, pertanto è indispensabile che ogni adulto abbia un piano di gestione elaborato in collaborazione con il proprio team medico.

Ecco quattro tipi di allergie alimentari IgE-mediate che possono manifestarsi negli individui adulti: da quelle comuni a quelle rare, di cui potresti non aver mai sentito parlare.

1) Intolleranze a singoli alimenti

Le intolleranze alimentari IgE-mediate più diffuse tra gli adulti secondo un sondaggio condotto negli Stati Uniti includevano:

frutti di mare (2,9%)

latticini (1,9%)

arachidi (1,8%)

frutta secca (1,2%)

pesci a pinna (0,9%), come barramundi, dentici, salmone, merluzzo e pesce persico.

Tra questi individui adulti, circa il 45% ha segnalato reazioni a più di un alimento.

Questo rispecchia le allergie alimentari più comuni nei bambini: latticini, uova, arachidi e soia.

In generale, sembra che la prevalenza delle allergie alimentari negli adulti stia aumentando. In confronto ai sondaggi precedenti del 2003 e del 2004, l’allergia alle arachidi è aumentata di circa tre volte (dallo 0,6%), mentre le intolleranze alle frutta secca e ai pesci si sono quasi raddoppiate (dallo 0,5% ciascuna), mentre quelle ai frutti di mare sono rimaste simili (2,5%).

Sebbene nuove allergie alimentari sviluppate in età adulta siano in crescita, è anche più probabile che le allergie alimentari insorte durante l’infanzia persistano in età adulta. Le possibili cause di entrambe le situazioni includono una carenza di vitamina D, l’assenza di stimoli immunitari dovuti all’eccessiva igiene, una maggiore sensibilizzazione causata dall’evitare gli allergeni e un uso più frequente di antibiotici.

Riassumendo, è fondamentale che gli adulti sviluppino un piano di gestione delle allergie alimentari in collaborazione con i professionisti medici. Le allergie alimentari possono manifestarsi in vari alimenti e le loro prevalenze sembrano in aumento negli adulti, con alcune intolleranze più comuni rispetto ad altre.

2) Allergia alla carne da zecche

L’allergia alla carne da zecca, chiamata anche sindrome α-Gal (alpha-Gal syndrome, AGS, nota anche come allergia alla carne rossa, allergia alla carne da zecche e allergia all’alfa-gal), è una reazione allergica al galattosio-alfa-1,3-galattosio, o α-Gal in breve.

Gli immunologi australiani hanno segnalato per la prima volta collegamenti tra la sindrome α-Gal e le punture di zecca nel 2009, con casi segnalati anche negli Stati Uniti, in Giappone, Europa e Sud Africa. I Centri statunitensi per il controllo delle malattie stimano che circa 450.000 americani potrebbero esserne colpiti .

L’α-Gal contiene una molecola di carboidrati che nei mammiferi è legata a una molecola proteica .

L’allergia IgE-mediata si scatena dopo ripetuti morsi di zecche o acari che hanno morso quei mammiferi. Quando la saliva delle zecche penetra nel corpo attraverso il morso, vengono prodotti anticorpi contro α-Gal.

Quando successivamente si mangiano alimenti che contengono α-Gal, si scatena l’allergia.

Questi alimenti scatenanti includono carne (agnello, manzo, maiale, coniglio, canguro), latticini (yogurt, formaggio, gelato, panna), gelatina di origine animale aggiunta ad alimenti gommosi (gelatine, lecca lecca, marshmallow), farmaci da prescrizione e integratori da banco contenenti gelatina ( alcuni antibiotici, vitamine e altri integratori).

Le reazioni allergiche alla carne da zecca possono essere difficili da riconoscere perché di solito sono ritardate e possono essere gravi e includere anafilassi. Le organizzazioni allergiche producono linee guida per la gestione, quindi discuti sempre la gestione con il tuo medico.

3) Allergia ai pollini della frutta

L’allergia ai pollini della frutta, chiamata sindrome allergica alimentare ai pollini, è una reazione allergica IgE-mediata .

Negli adulti sensibili, il polline nell’aria provoca la produzione di anticorpi IgE contro gli antigeni presenti nel polline, ma questi antigeni sono simili a quelli presenti in alcuni frutti, verdure

ed erbe. Il problema è che mangiare quelle piante scatena una reazione allergica.

I pollini degli alberi più allergenici provengono da betulla, cipresso, cedro giapponese, lattice, erba e ambrosia. Il loro polline può reagire in modo crociato con frutta e verdura , tra cui kiwi, banana, mango, avocado, uva, sedano, carota e patate, e alcune erbe come cumino, coriandolo, finocchio, pepe e paprika.

L’allergia ai pollini della frutta non è comune. Le stime di prevalenza sono comprese tra lo 0,03% e l’8% a seconda del paese, ma può essere pericolosa per la vita. Le reazioni vanno dal prurito o formicolio alle labbra, alla bocca, alla lingua e alla gola, chiamata sindrome allergica orale, all’orticaria lieve, all’anafilassi.

4) Allergia alimentare dipendente dal cibo e indotta dall’esercizio fisico

Durante l’esercizio fisico intenso, lo stomaco produce meno acido del solito e la permeabilità intestinale aumenta, il che significa che le piccole molecole nell’intestino hanno maggiori probabilità di fuoriuscire attraverso la membrana nel sangue. Questi includono molecole alimentari che innescano una reazione IgE.

Se la persona ha già anticorpi IgE contro gli alimenti consumati prima dell’esercizio, aumenta il rischio di scatenare reazioni allergiche alimentari. Questa allergia è chiamata allergia indotta dall’esercizio fisico dipendente dal cibo, con sintomi che vanno da orticaria e gonfiore, a difficoltà respiratorie e anafilassi.

Gli alimenti scatenanti più comuni includono grano, frutti di mare, carne, pollame, uova, latte, noci, uva, sedano e altri alimenti, che avrebbero potuto essere consumati molte ore prima dell’esercizio.

Per complicare ulteriormente le cose, le reazioni allergiche possono verificarsi a livelli più bassi di esposizione al cibo trigger ed essere più gravi se la persona sta assumendo contemporaneamente farmaci infiammatori non steroidei come l’aspirina, beve alcol o è privata del sonno.

L’allergia indotta dall’esercizio fisico dipendente dal cibo è estremamente rara. Le indagini hanno stimato una prevalenza compresa tra uno e 17 casi ogni 1.000 persone in tutto il mondo con la prevalenza più alta tra l’adolescenza e i 35 anni. Le persone colpite spesso hanno altre condizioni allergiche come raffreddore da fieno , asma, congiuntivite allergica e dermatite.

Le allergie rappresentano un peso crescente

Il peso sulla salute fisica, psicologica e sui costi sanitari dovuti alle allergie alimentari è in aumento. Negli Stati Uniti, questo onere finanziario è stato stimato in 24 miliardi di dollari all’anno.

L’allergia alimentare negli adulti deve essere presa sul serio e quelli con sintomi gravi dovrebbero indossare un braccialetto o una catena con informazioni mediche e portare con sé una penna per autoiniettore di adrenalina . In modo preoccupante, i sondaggi suggeriscono che solo circa un adulto su quattro con allergia alimentare ha una penna con adrenalina.

Se soffri di un’allergia alimentare IgE-mediata, discuti il ​​tuo piano di gestione con il tuo medico. Puoi anche trovare ulteriori informazioni su reazione avversa ad un alimento (RAA) in questo sito.